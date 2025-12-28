「そばがき」が満喫できる東京の蕎麦店3選　意外と知らない愉しみ方

メニューにはあるけれど、頼んだことのない品の筆頭が“そばがき”かもしれない。いわゆる麺状ではなく、食事なのか、つまみなのか。食事の先に食べるべきなのか、最後の〆なのか。わからないから頼めない……。ならば！というわけで、そばがきの作り方、食べ方、その魅力まで奥深きそばがきの世界を調べてみました。

微粉そばがきは極上クリーミーななめらか食感『一東菴』＠東十条

3種類のそばがきがなんとも贅沢だ。おすすめは手碾（び）きで、ざらっとした舌触りで糸を引くかと錯覚するような粘りがある。

粗碾きそばがき1300円

『一東菴』粗碾きそばがき 1300円 何をおいてもそばがきは、温かいうちにすぐに食べるのが吉。とはいえ、冷えたら冷えたで酒のあてにはぴったりくるから、蕎麦前の万能選手だ

少し枝豆のような青い香りがあって、口の奥から鼻に抜ける香気には、砕いた蕎麦殻の香ばしくも土っぽい感覚と、蕎麦の実自体の物静かな甘さの余韻がたっぷりだ（この日の産地は埼玉・三芳産）。

蕎麦の香りを集中して楽しんでいただくためにとの思いからBGMのない静謐な店内で、存分に蕎麦にふけることができる別天地だ。

『一東菴』店主 吉川邦雄さん

店主：吉川邦雄さん「蕎麦農家さんの息吹をそのまま伝えたいです」

『一東菴』

［店名］『一東菴』

［住所］東京都北区東十条2-16-10

［電話］03-6903-3833

［営業時間］火〜土：11時45分〜14時半（14時LO）、木〜土：18時〜21時（20時LO）

［休日］月・日

［交通］JR京浜東北線東十条駅南口から徒歩2分

創業明治40年、地元の江戸っ子が愛したそばがき『茅場町 長寿庵』＠茅場町

漆塗りの弁当箱のような容器がなんとも伝統を感じさせる。蓋を開けるとふわっと湯気が立って蕎麦が香った。

そばがき1700円

『茅場町 長寿庵』そばがき 1700円 木の葉型の伝統模様は、そもそもは箸で取りやすいようにとのお客への気遣いから

蕎麦切りは色白でシャリっとした特徴の店だが、そばがきは、お芋っぽいもっちり感。素朴さを感じさせる。いかにも江戸らしい、濃くしっかりした味付けのツユはもり汁。地下で熟成させ、昔はもりとざるで製法を変えて差をつけていたが今では統一した。

そばぜんざいや、きなこそばがきもメニューに取り入れ、甘党ファンのお客を魅了し続けている。

『茅場町 長寿庵』店主 吉田博昭さん

店主：吉田博昭さん「街場の蕎麦屋だから気軽に食べに来てくださいね」（※「吉」の字は本来、土の下に口）

『茅場町 長寿庵』

［店名］『茅場町 長寿庵』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町1-9-4

［電話］03-3666-1971

［営業時間］11時〜15時、17時〜21時

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅5,6番出口から徒歩1分

奥浅草の隠れ家でしっとりと、そばがきで飲む『丹想庵 健次郎』＠浅草

浅草寺からしばらく奥に進んだ路地に佇む隠れ家的な店。旬の旨いアテが豊富で、いつでも気分よく飲める店として人気だが、そばがきは本格派だ。

焼き田舎そばがき1490円

『丹想庵 健次郎』焼き田舎そばがき 1490円 この皿一枚あれば、いつまでも飲める

表面を直火でしっかりと炙った田舎そばがきや、変わり種の揚げそばがきも用意するなど、日本酒が進むアレンジが楽しい。手碾きはすり鉢で粗く碾いたものを何回もふるいで落として粒を揃える。

「手間はかかるがダイレクトな香りの魅力には変えられません」と店主。デートでそばがき！にも向く店だ。

『丹想庵 健次郎』（右）店主 鈴木健次郎さん、（左）女将 鈴木恵未さん

店主：鈴木健次郎さん、女将：鈴木恵未さん「そばがきで飲む、をおすすめしています！」

『丹想庵 健次郎』

［店名］『丹想庵 健次郎』

［住所］東京都台東区浅草3-35-3

［電話］03-5824-3355

［営業時間］12時〜13時半LO、17時半〜20時LO（火は夜のみ）、土：12時〜14時LO、17時〜19時LO

［休日］日・月

［交通］地下鉄銀座線浅草駅6番出口から徒歩10分

大人の愉しみ「そばがき」の時間

そばがきの注文が入ると、わざわざ調理場から出て、「お客さん、いま注文なさったそばがきだがね、どんなものかお分かりで頼んだのかい？」とある主人は聞きに行くことにしているという。

「思ってたのと違うよ、と残されてもなんだからね。わからないけど頼んでみようと思う若い人もいるし。確かめることにしてんだよ」

そう江戸っ子口調でいうのは、茅場町の交差点の角地にある『茅場町 長者庵』の4代目を務める吉田博昭さんだ。（※「吉」の字は本来、土の下に口）

創業は明治。縁は江戸時代まで遡れるこの地の老舗蕎麦の翁は、それでも「そばがきの注文が入ると嬉しいね」と言う。

「お。こりゃあ、蕎麦好きな人が来たのかな、とハッとするからさ」。

店によっていろんな工程の差はあれど、ざっと説明するとそばがきの作り方は以下のようになる。

殻付きの蕎麦の実を仕入れ、玄蕎麦脱皮機で丸ぬき（あるいはせずに殻付きのまま）、石臼（機械碾き）か手碾きで碾き、粉にする。

注文が入ると、小径の雪平鍋に入れ加水して、強火。カタカタと絶妙のリズム感で五徳に当てながら小鍋を振る。まるで独特なパーカッションを演奏しているような姿だ。

『茅場町 長寿庵』

片方の手に持ったヘラでかいて（練って）いくと、あら不思議。粘り気が出てそばがきができる。「蕎麦団子」「蕎麦餅」といった風情だ。皿に盛るときの最後、イタリアンジェラートのように、ツイッととんがった形がヘラに残った。

熱が入り過ぎると風味が飛ぶので、細心の注意を払うのが腕のうち。タイミング、時間、熱の温度、当て感覚…。ひと目見て、熟練の技が必要なことがわかる。

これは、我々が普段「蕎麦」として食べている、いわゆる「蕎麦切り」（練った生地を包丁で細長く切る）よりも古くから日本人に食されている形で、麺状にして食べることが庶民に普及したのは元禄時代とされている。

ネパールの郷土料理にも「ディド」というそばがきがあって瓜ふたつ。やけどに気をつけてバターを塗って膜を作った指先でつまんで食す。噛む必要がないので、飲み込むのが現地流だ。つまり、あちらこちらで長く食べられてきたのだ。

蕎麦の実は、その昔は痩せた土地で育つ救荒食物とされたが、今は栄養価が高く風味のよい食物と評価が変わってきた。

「連作障害がある作物なので、大麦や菜種と交互に植えることもあります」と教えてくれたのは山手線の北側、東十条にある『一東菴』の主人、吉川邦雄さんだ。

彼がそばがきを愛する理由は、「水と粉だけで作る蕎麦の基本。これを食べれば、その店の力量がわかります。小鍋をカタカタと振る音が奥から聞こえてくれば、いい蕎麦屋かもしれませんね」

『一東菴』

そばがきを出す店は蕎麦に自信があるから、『うちのそばがきを食べてみませんか』と心の内で思っているはず…という寸法だ。洋菓子のパティシエがシュー・ア・ラ・クレーム（シュークリーム）を食べるとその店の力量が丸わかりだというように、そばがきは、ごまかしの効かない店の素地が表れる基礎となる一品なのかもしれない。

「うちは粗碾き、手碾き、微粉とそのときに入っている粉違いで3種類出していますが、3つを立て続けにオーダーするお客さんもいます。あんまり注文が入ると、こっちの手首が壊れそうになるんですが（笑）」（前出・吉川邦雄さん）

『一東菴』埼玉・三芳町の三芳夏そば（新蕎麦）を粗碾き。新蕎麦は殻の色が緑で、実は白っぽい色

浅草には次のように語る店主がいた。

曰く、「スピーディーに一気に練ると香りが落ちないです。強火全開です」。

『丹想庵 健次郎』茶せんでお茶を立てるような手つきで蕎麦粉をかいていく

証言するのは、浅草寺の北側、奥浅草の路地にある『丹想庵 健次郎』の店主・鈴木健次郎さんだ。山形の“そば寺”で修業したというこちらの店は、かぼちゃ、蓮根など季節野菜を添えた揚げ出しのそばがきが珍しい。添えられた薬味は粒味噌、じゃがペースト、わさびとこちらも楽しい。

「蕎麦の起源は寺にあり、という言葉があります。シンプルさが蕎麦の魅力だと思いますけど、その中でも、蕎麦切りに比べると、そばがきのほうが原始的です。蕎麦の香りを愛する人はそばがきを頼みますね。それに合わせて日本酒なんか頼んでくれた日にゃあ。こっちまで嬉しくなってしまいますね」

たしかに、菊正宗のような果実感のない日本酒だと、素朴な味わいがより引き立つ。止まらないかも！

そばがきの概要がわかってきたところで、結局、そばがきは主食なのかつまみなのか、いつ頼むのが粋なのか。3人の賢人店主に聞いてみた。

・「うちはつまみ！どんどん飲んでいただきたい。焼くと香ばしさが増して、酒が進みますし」（『丹想庵』鈴木さん）

・「いちばん最初の空腹のときに頼むのが理想です。酒のあてにしながら、真っ先に香りを楽しむ。僕なら塩で愉しみますかね」（『一東菴』吉川さん）

・「江戸っ子はチョロっとしたのが嫌い。うちは街場の蕎麦屋だから、全メニュー、ボリューム満点。昼はそばがきとせいろ、そばがきと天丼を食べる人もいる。夜はひとつ取って3人でつまむ人もいる。お好きにどうぞ」（「長寿庵」吉田さん）

そばがきのない人生もあるけれど……そばがきがある人生がよさそうだ。

撮影／小島昇（一東菴）、西崎進也（長寿庵）、鵜澤昭彦（健次郎）、取材／輔老心（一東菴、長寿庵、健次郎）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】お店ごとに違いが出る！ 名店の「そばがき」3選を比べて見る（22枚）