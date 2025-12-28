ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÅìµþ³¤ÍÎÂç³ØÌ¾ÍÀÇî»Î¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËè½µÌÚÍËÆü¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¡ØÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥«¥Ê¤¯¤ó¤¬¤´°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¥®¥ç¥®¥ç¥®¥ç¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÀÎ¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä´ñÁÛÅ·³°¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÌÀ¤ë¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£