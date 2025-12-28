好きな『北斗の拳』のキャラクターランキング！ 同率2位「レイ」「ケンシロウ」を抑えた1位は？
1983年〜1988年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された格闘アクション漫画の『北斗の拳』は、アニメや劇場版にもなった大人気作品。核戦争で文明が崩壊し、暴力が支配する世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者で主人公のケンシロウが成長していく姿が描かれています。
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな『北斗の拳』のキャラクター」ランキングを紹介します。
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな『北斗の拳』のキャラクター」ランキングを紹介します。
同率2位：レイ／64票2位には同率で2人がランクイン。1人目は、レイです。
レイは南斗水鳥拳の使い手で、華麗な戦闘スタイルで戦う義星（人のために生きるの宿星）の拳士。物語では、さらわれた妹のアイリを追い求める姿と、主人公・ケンシロウとの友情が描かれ、宿敵のユダに立ち向かう生きざまも読者を惹きつけます。
アンケート回答では、「主人公よりもカッコ良すぎる」（50代男性／沖縄県）、「一途だし弟思い。そして強い」（30代女性／大阪府）、「レイは、死の運命を静かに受け入れながらも仲間と愛する者を守るために蒼き刃を振るい、最後の瞬間まで気高く戦い続けた義侠の男であり、その儚さと気高さが読む者の胸に深く刻まれる存在です」（40代女性／埼玉県）などのコメントが集まりました。
同率2位：ケンシロウ／64票もう1人の2位は、ケンシロウでした。
ケンシロウは第64代北斗神拳の伝承者。寡黙ながら弱き者を守り抜き、悪と戦う主人公です。恋人ユリアとの再会を求め、多くの強敵との激闘を通じて成長していく姿が描かれます。ラオウ、トキといった義兄弟との関係性も物語の大きな柱となっています。
回答者からは、「北斗神拳の使い手であり、正義を守る信念があるところ」（50代男性／神奈川県）、「胸に北斗七星があって、ビジュアルが好き」（30代女性／静岡県）、「戦いながらどんどん強くなっていくところが好きだから」（50代女性／愛知県）といった声が寄せられました。
1位：ラオウ／94票1位に輝いたのは、ラオウです。
ケンシロウ、トキ、ジャギ、ラオウからなる北斗4兄弟の長男。北斗神拳の伝承者として育てられ、圧倒的な武力で世紀末覇者「拳王」を名乗り、世界を制覇した男です。「わが生涯に一片の悔いなし」と散ったラストは、漫画誌に残る名シーンとして多くの読者の胸に刻まれています。
アンケート回答者からは、「登場から最後までかっこいい。若者も憧れる」（20代女性／岡山県）、「圧倒的強さと威厳、心に残る名ゼリフ」（20代男性／福岡県）、「唯我独尊、最強であり狂気に走らざるを得なかった男の生き様は憧れる。また時代を統率する観点から見ればケンシロウより上」（40代男性／愛知県）、「最期にユリアを救い、幸せを願って死んだところ。ケンシロウを弟と認め、ユリアと幸せになることを望んだこと」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)