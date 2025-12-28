優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」ランキング！ 2位「仙台育英学園高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
厳しい切磋琢磨の中で磨かれた知性は、卒業後も「その学校の出身」という事実だけで本人の資質を証明する、揺るぎない看板としての役割を果たすこともあるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！
2位：仙台育英学園高等学校／51票2位は「仙台育英学園高等学校」でした。宮城県仙台市に本部を置く同校は、学業と部活動の両面で全国的な実績を誇る私立進学校です。難関大学への進学者を多数輩出する学習指導体制に加え、主体性や協調性を重んじる教育方針が特徴。多様な分野で高い成果を上げる生徒が多い点が、「優秀な学生が多い」という評価につながったようです。
1位：青森山田高等学校／55票1位は「青森山田高等学校」でした。青森県青森市に校舎を構える同校は、学業・スポーツともに全国トップクラスの実績を誇る私立高校です。高い目標設定と徹底した指導のもと、多方面で活躍する生徒を多数輩出してきました。規律ある校風と挑戦を後押しする教育環境が、「優秀な学生が多い学校」というイメージを強く印象づけているようです。
