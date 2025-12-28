大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、3年ぶり6度目の出場となるKing＆Princeが登場。囲み取材に応じた。

STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが紅白に出場するのは3年ぶり。King＆Princeは23年5月に2人体制になってからは初出場となる。今年は2人体制初のドーム公演を開催するなど1年を駆け抜けてきた。

今年の漢字を聞かれた永瀬廉（26）は「光」だとし、「ちょっとスペシャルな感じ。2025年、ファンの方をびっくりするよと宣言した。手応えがあった。ファンの方にとっての光になれた2025年。我々の活動、個人でもグループでもいろんな方々に届いたっていう実感もある。来年はもっとたくさんの方を照らせる光になれるような、そういう意味も込めて」とコメント。

高橋海人（26）は「王」の字を挙げ、「Kingなので」と笑いつつ、「今年1年、自分的に凄く満足のいく1年だった。ここからのライバルは自分たちになってくるかな。来年またこの場に立たせていただけるとして、また満足いく年だったと言える年にしたい。自分たちがKing＆Princeなので王としての階段を上っていけているのかなと思える1年でした」と充実感をにじませた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。