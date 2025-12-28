Áð¤Ê¤®¹ä¡Ö½¼¼Â¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤äÇÛ¿®±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçË»¤·¡£º£Ç¯¤âNAKAMA¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÃÏ¿Þ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿Áð¤Ê¤®¡£Íè¤¿¤ë'26Ç¯¤Î¡È¸áÇ¯¡É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡ËÜ²»¡õ¥¦¥éÏÃ¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!
¡Ö¤â¤¦½¼¼Â¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿!¡×
¨¡'25Ç¯¤ÏÉñÂæ¡Ø¥ô¥§¥Ë¥¹¤Î¾¦¿Í¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Netflix¤Î¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤â¤¦½¼¼Â¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢º£¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤ÇÌµ²æ¤Î¶ÃÏ¤òÎ¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¨¡¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¤¢¤ì¤Ïáã¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¾Êý¤È¤âÀ¸ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼ºÇÔ¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤Ç¤ÏÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë°¦¸¤¥¯¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥ß¤¬8ºÐ9¤«·î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î½ÉÌ¿¤À¤·¡¢ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ë¤Î¤¬»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÈá¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¥ì¥ª¥ó¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ê¤¬¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢À¸Ì¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥ß¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¶»¤Î¤Ê¤«¤ËÈà½÷¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
¨¡'26Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤³3Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¡£¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù¤ÇÌµ²æ¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡£
¡¡'26Ç¯¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¼¡¤ËÀäÂÐ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡×
'25Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö¡ØÌµ¡Ù¡£¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿Ê¤á¤ëµ÷Î¥¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡Àè¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤âÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤À¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤«¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤òÌµ¿´¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
