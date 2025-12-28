RKK

Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÄ«»Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤¡¢¸áÁ°7»þÁ°¤«¤é¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤ÇËè½µÆüÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤·¤­¥á¥Ã¥»¤â¤ä¤¤»Ô¡×¤Ç¤¹¡£
¤­¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡ÖºÐËöÄ«»Ô¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µí¿¼»º¤Î¥¿¥¤¤ä¥Ö¥ê¤Î»É¤·¿È¡¢¤½¤ì¤ËÌß¤äÀµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¤ªÊÆ¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤ªµû¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é£±£°Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±×¾ëÄ®¤¬½á¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¡Ë

¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¡Ê·§ËÜ»Ô¤«¤é¡Ë

¤³¤ÎÄ«»Ô¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ï£±·î11Æü¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 