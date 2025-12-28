大ヒット映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が待望の舞台化！約20年来の仲である二人が演じる鬼太郎の父と水木は、お互いハマり役？【鈴木拡樹×村井良大 インタビュー】
この記事の画像を見る
2023年に水木しげるの生誕100周年記念作品として公開された、アニメ映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』。第47回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞を受賞するなど話題を集めた本作の舞台化が決定、2026年1月から東京・大阪・佐賀で上演される。今回は鬼太郎の父を演じる鈴木拡樹と、水木を演じる村井良大の対談が実現。本作は2007年のドラマ『風魔の小次郎』から深い縁があるふたりの共演についても注目が集まっている。役と作品への向き合い方から、お互いの変わったところ、変わっていないところまで。ふたりが演じることへの熱意が伝わる対談をお伝えする。
――『ゲゲゲの鬼太郎』はかなり歴史の長い作品ですよね。
鈴木拡樹（以下、鈴木）：そうですよね。今回の舞台をやるにあたって少し調べたのですが、初期の作品から考えると、相当な年数愛されている作品ですよね。
村井良大（以下、村井）：僕も『墓場鬼太郎』の漫画の1巻を読んだのよ。そしたらかなり映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』と近いんだよね、終わりに墓場も出てくるし。だから「これは鬼太郎ファンの方も喜ぶ作品だな」と感じましたね。その期待を裏切らないものにしなくてはいけないとも思いました。
――映画もご覧になりましたか？
村井：もちろんです。戦争の傷跡があると同時に日本が復興していく、ある意味一番ギラギラしていた時代が舞台で、「立ち上がらなきゃいけない」みたいな勢いがすごく描かれているなと感じました。だからこそ非常に人間の醜さと美しさが同時に描かれているなと。
鈴木：そうそう、原点というか『墓場鬼太郎』に近いもので。心にすごく刺さるし、苦い思いを残してくれるような映画だったよね。それに「なんて舞台に向いているお話なんだろう」と思ったんですよ。
村井：確かに僕もすごく演劇っぽい匂いがするなと思った。セリフ回しとか。
鈴木：そうそう、テンポ感がとても舞台向きなんだと思う。一緒に盃を交わすところだったり、タバコを吸うところだったり、しっかり間を使えるシーンが結構あって。ふたりが無言でいても関係性が見える瞬間があるというか、第三者の視点からふたりが相棒っぽく見える空気感を伝えるために時間が使えるなと思ったんです。
村井：そこは生だからこそ伝えられる部分もあるしね。もちろんアニメ映画だからこそ伝えられるものがある一方で、実際に役者がその場で演じることによってわかるニュアンスもあると思っているので。そこは僕らが役者として作っていければと思いますね。
――普段映画を観るときも「これは舞台に近いな」と思ったりするんですか？
鈴木：僕は結構思っちゃう方ではありますね。「これはすぐには舞台として想像できないな」と思うこともあります。ただそれでも実際に出演しますし、難しいと思ったからこそ「じゃあどうしたらいいかな」と反骨心が湧いてきて楽しくなったりもします。
村井：そうだね、「これ舞台っぽくできるな」という時と「これ舞台は無理だろう。でもやるんだったらどうやるんだろう？」という時と両方あるよね。
鈴木：ドラマ向きというか、毎週区切りがあって次を楽しみにしてほしい作品ってあるじゃないですか。それだと本当は舞台としては難しいんだけど、でも試してみる価値はあるとは思うんです。そういった作品に挑戦するのもまたやりがいですね。
村井：「ジョジョの奇妙な冒険」の第五部とかね、難しいよね。
鈴木：舞台も三部構成になっちゃうからね（笑）。となるとお客さんも1を観ていただいたあとに、2と3までその時の熱を持ったままでいてもらわないといけない。お客さん側にも覚悟が必要という難しさもありますね。
■“不思議な奴”と“野心家”……それぞれの役の捉え方
――まだ稽古は始まっていないとのことですが（※取材時点）、映画や過去の「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズはどの程度参考にされていますか？
鈴木：原作や原案がある作品ということは、ある程度の縛りがある作品だといつも思っているんです。原作ファンの方の頭の中にはすでにイメージがあって、そこに必ず寄せなければいけないわけではないけど、少し寄せた方がお客さんにとっては入りやすい世界観になるよなと。今回の場合は映画のファンの方がいらっしゃって、さらに映画を観た方も高確率で舞台を観に来てくださると思うんですよね。となると頭の中に映画を観たときのイメージがすでにある。そのイメージが僕の役作りのひとつの材料になっていますね。僕自身、映画を面白いと感じたので、できるだけ近い形で実写化できたらなと思っています。
村井：映画について監督のインタビューを拝見したのですが、「実写的に演じてほしい」みたいなことをおっしゃっていて。それが僕らからするとありがたいなと思いました。僕らは2次元のものを3次元に膨らませて生身でやるわけだから、「実写的であってほしい」という言葉はこの作品に生々しさ、リアルさを通す意味ですごくありがたい言葉ですね。昭和の雰囲気を出す面白味もありますし、もちろんキャラクターの魅力もありますし。「この作品を舞台で作ることは間違いではないんだろうな」とすでに確信しています。
――現段階でそれぞれの役をどう演じていきたいと考えていますか？
鈴木：鬼太郎の父は目的がはっきりとしているので、そこに向かっていく感じですね。それを明かすまでの間は「なんか不思議な奴だな」と思ってもらいたいです。作品の空気感がガラっと真剣なモードに切り替わるときに、ちゃんと鬼太郎の父もそのモードに入っていくので。物語の謎が解き明かされていく過程で、鬼太郎の父も人物像が見えてくるのかと思います。最初はいかに不思議な人と思ってもらえるかですね。
村井：水木のキーワードは反骨精神ですね。「上にのし上がってやる」「俺は下にいるような人間じゃない」という気持ちが強い。本当は弱いからこそ血気盛んになるのが水木の魅力だと思います。だから演じる上でも野心を大切にしていきたいですね。
それに水木は、人を信頼していないんですよ。「全ては自分のため」みたいな感覚を持っているところが非常に汚いし、人間っぽいなと思うんです。それはそうやって生きていくしか術がなかったからというのも理由のひとつで。今作には妖怪はあまり出てこないんですけど、人間の方がよっぽど妖怪だというくらい、醜い部分を持った人間が登場しますよね。そこは『ゲゲゲの鬼太郎』自体のテーマでもあると思うんです。人を信用していない水木がゲゲ郎（＝鬼太郎の父）と出会ってどう変化していくのかも観てほしいです。
――現時点で「難しそうだな」と感じるところはありますか？
村井：水木の場合はセリフやモノローグが結構大量になりそうな気がしています。映画に関するインタビューを読むと、監督から「昭和な感じが出る喋り方にしてください」という指示があったと書いてあったんです。「ハキハキ喋って早口で」みたいなことをアフレコの時に提案されたらしくて。確かにそうすると昭和の血気盛んな「とにかく自分が一番になる！」という強さが語気に表れるなと思ったし、舞台っぽくもあるなと。そこは役作り、作品作りにおいて覚えておきたいところですね。
鈴木：僕の場合はアイテムの使い方かな。組紐とか下駄が攻撃手段なので、どう舞台で見せていけるかがひとつのポイントになると思います。何か発明できないかなと……。
村井：下駄版ナイキエアマックスとか発売してほしいよね。
鈴木：（笑）いいね！
村井：舞台の上で下駄を履くと、すごく足に負担がかかるんですよ。怪我にも繋がるし。
鈴木：負担はその通り。だけどやっぱり下駄の音で「あ、きた」と感じてもらいたいんですよね。
村井：歌舞伎での下駄を使った芝居を見てみたら？ やっぱり使い方が素晴らしいから。あとは下駄の間に黒いクッションを入れるとか……。すみません、下駄トーク長いですよね（笑）。
鈴木：（笑）。
■約20年に及ぶ仲のふたりが語る、お互いの変わったところ、変わっていないところ
――それぞれ、ご自身が演じる役のどんなところが魅力だと思いますか。
鈴木：愛を知っているところですかね。鬼太郎の父にはとある目的があるんですが、「妖怪ってそういうことも考えるんだ」と感じました。一般的に描かれている妖怪とは印象が違いますよね。本人も作中で妻に変えてもらったと話していますが、愛を知った妖怪というところが尊いなと思います。
村井：水木の場合は上昇志向ですね。それも自分の周りにいる人を蹴落として自分が上になるという感覚じゃなくて、自分自身が上に登り詰めたいというところが清々しい。僕も役や作品に向き合うときに「いいものにしたい」と思うので、そういったところは共感しています。
――共感できる役どころなんですね。鈴木さんから見て、村井さんと水木は似ていると感じますか？
鈴木：似ていると言うか、僕は良大くんと水木はピッタリだと思っています（即答）。
村井：わかる。自分でもピッタリだと思う。「俺じゃん！」って。
鈴木：（笑）そうそう。アツさといい、それを表に出してくれるところもだし、その熱が人に伝染していくのも「あ、良大くんだな」と思っています。
村井：僕もゲゲ郎は拡樹くんしかいない。「拡樹くんしかできないでしょ」と思ってるもん。このアンニュイな雰囲気と、オーラで光っていて、目の前にいるんだけど掴もうとすると掴めない……みたいなところがすごくゲゲ郎だと思う。自分でも思う？
鈴木：どうなんだろうね？ でもやってこなかった役柄ではないような気はする。
村井：まあね、人間離れもしてるし。
鈴木：そういう風に感じていただけてこの役をもらえたのかなと思うと、自分の中にもある一面を持っているキャラクターなのかなと思いますね。
――すごく深いところまでお互いを理解されているんですね。
鈴木：僕たちドラマデビューも一緒なんです。『風魔の小次郎』という良大くん主演のドラマだったんですが、そこでも不思議とバディっぽい感覚はありました。
村井：歳を取りましたね……あの頃から（笑）。そう考えると変わんないね、拡樹くん。
鈴木：変わんないかな…？ 歳取ったなって思ったよ。
村井：それはもちろん人間だからね。
――お互い「変わらないな」という感覚ですか？
鈴木：根本は変わっていないなと思いますね。ただ年齢を重ねて、良大くんは人としても役者としても大きくなっています。そこはもちろん感じているけど、当時の空気感もちゃんとあって。
村井：そうだね、昔のままのところはあるけど、なんて言えばいいのかなぁ。あまりにも若い頃から会っているから変化を見つけづらいのかもしれない。ずっと定期的に会ってる従兄弟だと突然垢抜けたな、みたいな感覚ないじゃないですか。
鈴木：確かに。「あいつが就職？ 大人になったな」とかないよね（笑）。
村井：そうそう（笑）。だからあんまり「変わったな」という感覚はない。もしくは会うときに当時を思い出すからその頃の感覚に戻ってるのかも？
鈴木：それは確かにちょっとあるかも。
村井：あるよね。でもビジュアル撮影の時に拡樹くんを見て、役に向けるまなざしのフォーカスがきゅっと強くなった感覚はあった。前はストライクゾーン広めだったけど、今はシャープなストライクゾーンをしっかり持っているというか。
鈴木：そうなのかもしれない。
村井：あ、ほんと？ 当たってる？ 久々に会って当たってる⁉
鈴木：（笑）それがいいことかどうかはわからないけど、でもそうなのかもしれない。昔ってもっと「自由でもいいや」という枠の中でやっていて、その中で探していくのが楽しかったんですけど、今は横にあったものをある程度排除しているかもしれないです。捨てたくない部分でもあるんですけどね、発見があるかもしれないから。
村井：職人になったというかね。業界の看板を、センターをずっと張っているプロだからこそ、というものをすごく感じましたね。
鈴木：看板かぁ。そこはこういう風にインタビューで聞かれるから答えていたし、それだけ多くの作品に携わらせてもらって界隈に恩を感じていたからですね。「なにかできないかな」みたいな。「こういうところもあって面白いですよ」と伝え続けていたら、いつの間にか代表のような言われ方をしていたというか（笑）。別に僕自身が何者かであるわけではないんですけどね。
村井：確かに「代表する存在」とは自分で言わないからね。周りからの言葉だもんね。
■お互いだからこそ演じられる、鬼太郎の父と水木の絆
――お互いを深く理解しているおふたりが演じる鬼太郎の父と水木、さらに楽しみになりました。
鈴木：最終的にどういう関係性になると一番正解なのかな？ 友情ではない気もするし、ただ利用し合う関係でもないし……。
村井：最初はそうだけど、それだけではなくなっていくからね。水木からしたら、ようやく人間というものに出会えた気がしているのかもしれない。ゲゲ郎は人間じゃなくて幽霊族だけど、水木の周りはとにかく汚い人間ばっかりで、さらに村に行ったら余計にひどい状態なわけだから。心根がきれいという言い方をするとシンプルすぎてつまらないけど、「この人とだったら一緒に死ねるし一緒に生きられる」仲間を見つけられた感覚があるんじゃないかなと。
鈴木：ゲゲ郎も水木に人間の魅力を見たのかもしれないね。今まで会ってきた人間とは違う、「人間ってこんな魅力的なんだ」と思える部分が水木にはあったと。
村井：あと酒を飲んで仲良くなっていくのもまた昭和っぽくていいよね。ふたりともすごく律儀で、情に厚い。日本人的な価値観があるところが観た人にも共感してもらえる理由なんじゃないかなとも思います。バディ、友達、相棒……どの言葉もピッタリはまらないけど、ふたりの間にできた特別な絆は確かにあるから。
――稽古が始まってから楽しみなことはありますか？
鈴木：僕は良大くん以外そんなに知り合いがいないので、関係値作りからですね。コミュニケーションはしっかりと取っていきたいです。時弥役の橋本偉成くん含め、みんなにとって居心地が良いカンパニーを作ってあげたいですね。
村井：拡樹くんが座長の作品は初めてだから、楽しみだな。
鈴木：ほんとだ、変な感じだね。いつも逆なんで。
村井：今拡樹くんが「カンパニーの人たちとコミュニケーションを取っていきたい」と言っているのを聞いて、親心的に感動してしまいました「拡樹くんが…！」みたいな（笑）。僕は今回、演出家の中屋敷（法仁）さんとも初めてご一緒するので、そこも非常に楽しみですね。
――最後に「ここは絶対みてほしい」という見どころを教えてください。
村井：名ゼリフはやっぱりやりたいね。
鈴木：しっかり入ってたよね。でも舞台化にあたって、完全に映画のままではないので、映画を観た方にも楽しんでいただけると思います。僕は最初、世界観を裏切りたくないから映画そのままでもいけると思っていたんですが、台本を読んだら「これ面白いじゃん！」となったんですよ。そこはさすが、毛利（亘宏）さんだなと。変わった部分がちゃんと舞台のスパイスになっているので、楽しみにしていてほしいです。
村井：シーンで言うとまだ仮台本で決定ではないのですが、温泉シーンがあります！
鈴木：温泉シーンがあるということはなんと、カットになっていなければ河童が出ます！
村井：ぜひ楽しみにしていてください（笑）。
取材・文=原智香、写真=川口宗道
スタイリング情報
・鈴木拡樹：ヘアメイク=海野由香、スタイリスト=中村美保
・村井良大：ヘアメイク=西沙織、スタイリスト=秋山貴紀（A Inc.）、シャツ（サルト）￥57,200／サルト Tシャツ（テクネ）￥11,000／カナル
【問合先】
サルト info@sarto-designs.com
カナル TEL 03-6661-6190 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-17 Re-Know東日本橋 4D
〈公演情報〉
舞台「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
2026年1月9日（金）〜1月25日（日）東京：サンシャイン劇場
2026年1月29日（木）〜2月2日（月）大阪：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
2026年2月7日（土）・8日（日） 佐賀：鳥栖市民文化会館 大ホール
U-NEXTにて3公演をライブ配信（見逃し配信付き）
全国映画館にて2月8日佐賀大千穐楽公演をライブビューイング開催
原作 水木しげる
原案 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』
脚本 毛利亘宏（少年社中）
演出 中屋敷法仁（柿喰う客）
音楽 川井憲次
出演 鈴木拡樹 村井良大
岡本姫奈（乃木坂46） 沢海陽子 しゅはまはるみ 岡内美喜子
コッセこういち 加藤啓 中田翔真 橋本偉成
三上市朗 良知真次
沖育美 齋藤明里 佐々木穂高 田中廉 中嶋海央 藤本裕真 細川晃弘 光永ヒロト
公演特設HP https://www.kitaro-tanjo-stage.com/
公演公式X @kitaro_tanjo_st（https://x.com/kitaro_tanjo_st）
©映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
主催 舞台「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会