腰まわりをカバー＆即くびれ！【頼れるペプラムニット】5選

ふんわりした立体的なフォルムが気になるボディを目くらまし、

美しいラインを叶えてくれる【ペプラムニット】は、大人にとって頼れる存在。

インしないでふんわり体型カバーできるから、

難しいコーデはご無用、さらっとパンツに合わせるだけでおしゃれにキマります。

今季手に入れたい【ペプラムニット】を５点厳選してご紹介！

フリルドッキングのひと手間がおしゃれ

ペプラムドッキングニットプルオーバー/CELFORD

美シルエットをキープするハリ感のあるニットに、軽やかなシフォンをドッキング。裾にテグスを入れ、ラッフルを描く様に設計している凝ったデザイン。シンプルなパンツを合わせるだけで、即華やか！

ちょい短め丈で脚長をプロデュース

【USAGI ONLINE限定カラー】ペプラムショートニットトップス/ánuans

繊細な温もりが感じられるフォックス混のペプラムニット。ふんわりと柔らかなタッチと、上質な保温性が魅力です。体のラインを拾いすぎない絶妙なフィット感と構築的なシルエットが調和し、どの角度から見ても洗練された印象に。やや短めの丈が、さらなるスタイルアップにお役立ち。春の気分ものせたピンクは、USAGI ONLINE限定カラー！

ふんわりリッチなフォックスカシミア

フォックスカシミアペプラムカーディガン/FRAY I.D

フォックスカシミアの優しい風合いが、クラス感を高めてくれるカーディガン。腰まわりをカバーしつつ、華奢見えが叶う計算されたシルエットや、前後のVネックラインが女性らしいムードをアシスト。フロントにはいびつなパールボタンをあしらい、洒落たひねりを加えました。

シアーなモヘアで透明感UPを狙える！

モヘア混タックスリーブペプラムニットプルオーバー/Mila Owen

軽いモヘア糸で編み立てた、ふんわりペプラムニットプルオーバー。程よいシアー感を楽しめるのところもポイントです。ややボートネックになった首元は、デコルテをキレイに見せてくれて、ボリューミーな袖がモードな印象に。爽やかなレモンイエローは冬コーデの差し色にぴったり。

アレンジしやすいリブ編みカーデ

ペプラムニットカーディガン/LILY BROWN



肌触りの良いリブニットで仕立てているため、ウエストをしっかりシェイプ。フロントの艶やかなボタンが上品なアクセントに。ヒップまわりを程よくカバーするやや長めの丈感にもこだわり、スタイルアップ効果も抜群です。カーデとしてはもちろん、ファー襟を合わせてトップス風に着こなすのも素敵。