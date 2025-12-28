乃木坂46の元メンバーでタレント・松村沙友理（33）が28日、TBS系「報道の日2025」（前9・54）に出演。日本のコメ政策に“お米ソムリエ”として自身の考えを話した。

番組では、“減反”の変遷など、日本のコメ政策の歴史を伝えた。同局の井上貴博アナウンサーが、松村に「大きな岐路に立っているからこそ、おコメってすぐに作れるものではない。数年スパンで腰を据えた政策が求められる中で、今出てきているのが、その場しのぎのおこめ券でなんとかしようと。今の現状っていうのはどういうふうにご覧になってますか？」と質問。

松村は「私は実はこのおこめ券、結構批判されがちなんですが単純にうれしいなと思ったんですよ。やっぱりおコメを買う時にちょっと躊躇（ちゅうちょ）しちゃう気持ちが生まれてたので、やっぱり高いなぁっていう気持ちがあって。だからもらえるのは凄いうれしいなと思ってたんです」と話した。

そして、「やっぱり私もおコメが大好きで、お米ソムリエの資格を持っているんですけど、思うのはコメ農家って儲からないって、それでみんなやっても無駄だからやめていくって方が多くて、でもそれって主食である日本のおコメを守っていくには、コメの価格を上げていくっていうのは大事なのかなと思いますね」と言い、「作る方も作りたいと思うし、食べる方も食べたいと思うおコメを守っていかないといかないと思います」と自身の考えを話した。これに対し、井上アナが「持続可能なものにしていかないとってことですよね」と言うと、松村は「そうですね」とうなずいていた。

松村は「JAグループお米消費拡大アンバサダー」として、2022年に「お米ソムリエ」「白米ソムリエ」の資格を取得。「お米ソムリエ」は、お米の基本知識からお米の種類、お米の栄養価に至るまでの専門的な知識を証明する資格で、日本安全食料料理協会（JSFCA）が認定。また、「白米ソムリエ」はお米に関する幅広い知識と、それを日常生活で活用するレシピや技術を持つことを証明する資格で、日本インストラクター技術協会（JIA）が認定する。