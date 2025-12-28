クロスホテル京都でサステナブル･シーフードを使ったコース料理を楽しんできた

クロスホテル京都のレストラン&バー｢KIHARU Brasserie｣では、2025年12月10日(水)～2026年3月31日(火)まで｢KIHARU Winter Collection 25-26｣が開催中です。メイン料理は選べて、山海の旬の味わいが楽しめます。今回は、カジュアルランチコースを取材してきたので紹介します。

KIHARU Winter Collection 25-26

今回紹介する｢KIHARU Winter Collection 25-26｣は、メイン料理が選べる「カジュアルランチコース」です。

1名さま3,300円(税込)です。

｢サステナブルシーフードと野菜のヴァリエ｣は、前菜には3種類のサステナブル･シーフードを取り入れたサラダ。彩り豊かで美しい一皿です。

｢じゃがいものスープ｣は、じゃがいもの濃厚な味わいが楽しめます。

｢パン｣は、ハード系とソフト系の2種類の食感が味わえます。

選べるメイン料理

メイン料理は、｢銀鮭のポワレ 焦がしバターのソース｣、｢真鯛とかぶのヴァプール 柚子風味 京都ポークのポトフ仕立て｣、｢北海道産牛フィレと葱のコンポジション｣から選びます。

※＋600円でステークフリット ‹北海道産牛使用›、＋1,000円で黒毛和牛のグリエ サジェッションソースが選べます。

今回は2名で伺ったので、2つのメインを紹介します。｢銀鮭のポワレ 焦がしバターのソース｣は、焦がしバターのソースが銀鮭と相性抜群です。

｢北海道産牛フィレと葱のコンポジション｣は、葱でインパクトのある一皿。野菜とお肉の両方の旨味をお楽しみください。添え野菜はどちらも菜園をイメージした盛り付けで、目からも季節が楽しめます。ツナを乾燥させた粉もアクセントに。

デザートは、｢ティラミス｣です。

テーブルで、ふわふわのメレンゲをのせてくれます。コーヒー or 紅茶と一緒に楽しんでくださいね。

いかがでしたか。店内には個性的な絵が飾られており、明るく開放感もある空間で、すてきなランチ時間を過ごすことができました。ぜひ、冬のお出掛けに行ってみてはいかがでしょうか。

KIHARU Winter Collection 25-26

提供期間:2025年12月10日(水)～2026年3月31日(火) 11:30～15:30(15:00 L.O.)

取材協力/クロスホテル京都