²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»õ¤Î½Ñ¸å¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü »õ¤Î½Ñ¸å¤Î¸¡¿Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ó ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í ½ý¸ý¤âåºÎï¤ËºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¤Ç 28Æü¤Î²¾²Î Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È°å»Õ¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë ²Î¾§¤Î»ö¤ò¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ ¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÀèÀ¸¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤ê¡¢¡ÖÀèÀ¸¤ÎÍ¥¤·¤µ °¦¾ð¤Ë¤Ï ²¿»þ¤â ¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÆ£²È¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¡¦¥¿¥ó¥´¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¡¼¤¯¸µµ¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡¼¡ª°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤âÁá¤¯ ¥ë¥ë¤¿¤ó¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ò²û¤«¤·¤àµ¤»ý¤Á¤âÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö½Ñ¸å¤Î²óÉü¡¡Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö½ý¸ý¤âåºÎï¤ËºÉ¤¬¤Ã¤Æ½çÄ´¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤ÎËºÇ¯²ñ¡¡¥ë¥ë¤¿¤ó¤â°ÂÆ£Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÃ£¤ËÌþ¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û