¡¡½©ÅÄ¸©¤ÎÂç¶ÊÀçËÌ¹°è»ÔÄ®Â¼·÷ÁÈ¹ç¾ÃËÉËÜÉô¡ÊÂçÀç»Ô¡Ë¤Ï28Æü¡¢Æ±»Ô¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬ÀÑÀã¤Ë¤è¤ê¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢80Âå½÷À¤ÎÈÂÁ÷¤¬Ìó20Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÄÌÊó»þ¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ç¡¢ÉÂ±¡ÅþÃå¸å¤â°Õ¼±¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤Ï¡ÖÈÂÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤¿±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µßµÞÂâ¤¬²ÈÂ²¤«¤é¤Î119ÈÖ¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¡£28Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í²È¤ËÅþÃå¤·¡¢½÷À¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬µßµÞ¼Ö¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ââ°÷¤¬¼Ö¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤ê¡¢Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎµßµÞÂâ¤¬Ìó20Ê¬¸å¤ËÅþÃå¤·¡¢ÈÂÁ÷¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¤ÏÌó30¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£