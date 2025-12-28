»û¤ÎËÜÆ²¤ä½»Âð¤Ê¤É¾Æ¤±¤ë²ÐºÒ¡¢½»¿¦¤Î¹âÎðÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô
28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¤Ç»û¤È¤½¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î½»Âð¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»û¤Î½»¿¦¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Ð±À»ÔÂçÄÅÄ®¤ÎÀ¾¸÷»û¤Ç¡¢28Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö¸ËÎ¢¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÆ²¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó6»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»û¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î½»Âð¤ÈËÜÆ²¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î·úÊª¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»û¤Î½»¿¦¤Î¹âÎðÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½»¿¦¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£