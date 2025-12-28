【バス旅】の過酷さも「楽しい！」バッテリィズ・エースが明かす“充実の2025年”と「M−1」への思い：旅の日

テレ東では、12月27日（土）、28日（日）夜5時45分から「テレ東系 旅の日」を放送。2夜連続ゴールデン帯で計9時間にわたっておくる。第4弾となる今回は、「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指す、ガチンコ8日間の旅。“ミスターバス旅”こと太川陽介、「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W」で大活躍中の郄木菜那のリーダー2人に加え、今回は新たなチームが誕生！春日俊彰（オードリー）をリーダーに“テレ東でレギュラー番組を持つ出演者”によるテレ東オールスターチームが初挑戦する。4区(計8日)をリレーして、見事、福井県・東尋坊にゴールすることができるのか！

「僕も、太川さんのように元気な60代になりたい！」

2025年を振り返って「一番楽しかった」

【出演者】第1区：太川陽介、大友花恋、クロちゃん（安田大サーカス）、稲田直樹（アインシュタイン）第2区：春日俊彰（オードリー）、佐々木久美、ゆめっち(3時のヒロイン)、山添寛（相席スタート）第3区：太川陽介、トラウデン直美、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、宮澤佐江、エース（バッテリィズ）第4区：郄木菜那、村井美樹、加納（Aマッソ）「テレ東プラス」は、番組初出演！ 第3区を終えたバッテリィズ・エースを取材。ロケはもちろん、多忙を極めた2025年を振り返ってもらった！――「旅の日」初参戦となりました。最初にこの話を聞いた時の感想は？「『よし、やったろう！』と思いました。単純に楽しそうだなという感じで」――テレ東の旅番組は「過去イチきついロケだった…」と言う方も多いのですが、エースさんはいかがでしたか？「ロケ自体は、僕はそんなに大変ではなかったです。バスがなかなか捕まえられへんとか、計画通りにいかないとか、そこは大変と言ったら大変ですけど、体力的には全く問題なかったです」――“ミスターバス旅”こと、太川さんの印象は？「ものすごく優しかったです。計画がすごくて、“うわぁ〜やっぱりしっかりしてるんだなぁ。いろいろ調べたりするのもすごいなぁ”って(笑)。プライベートで太川さんと一緒に旅行に行ったら、めっちゃ助かるなと思いました。あと、とにかく元気でした。僕も太川さんのように元気な60代になりたい！(笑)」――印象深かったエピソードはありますか？「車内で、太川さんや宮澤さんと喋る時間が楽しかったですね。あと僕、普段の生活の中でも、歩くのが好きなんですよ。でも、東京や大阪にいると、周りがビルばっかりじゃないですか。自然が少ない場所にいるから、バス旅で見る景色はどれもいいなーと思いました。初めて見る景色ばかりで」――今年は特に多忙でしたからね。“自然に癒やされたい！”みたいな思いも？「まぁそうです。空気もきれいやし、景色がいいなーって」――バスの中では、どんなお話をされたんですか？「太川さんが、僕の話をいろいろ聞いてくれました。あと僕、AKB48の握手会によく行っていたんですけど、宮澤（佐江）さんとその話ができてうれしかったです！ カットされていなければ(笑)、AKB48時代の話で盛り上がっているシーンもあるので、ぜひ車内のトークも楽しんでほしいです」



――2024年「M-1」準優勝を経て、2025年4月、東京に進出。今年はたくさんのバラエティー番組でエースさんをお見かけしました。エースさんを見ていると、こちらも自然と笑顔になるというか…。



「ありがとうございます！」



――この1年を振り返って、今の心境は？



「もちろん忙しかったんですけど、今までやったことがないいろいろな番組に挑戦できたので、今年が一番楽しかったかもしれないですね。ただただ楽しい毎日なので、忙しいと感じることはあまりなくて」



――特に印象に残っているお仕事があれば教えてください。



「（明石家）さんま師匠と共演できたことが、何より一番うれしかったです。小さい頃から憧れていましたし、共演して、もっと好きになりました。まだまだ一緒に共演したいです！」



――1月には、「躍る！さんま御殿!!」にも出演していましたよね。よく、“芸人にとっては戦場のような番組”とも言われていますが、エースさんにとっても戦場でしたか？



「実は戦場という感覚は、僕の中ではまだなくて…単純に楽しかったです！」



――エースさんの中ではすべてが楽しい！



「楽しいですよ。生きていて、しんどいことってあんまないです(笑)」



――東京にはもう慣れましたか？



「東京は、どこに行っても大きなビルがある印象で、大阪でいうと、全部“難波”みたいな。あと、現場に行く時に悩みます。第1ビル、第2ビルとか…。ビルばかりで窮屈ってことはないんですけど、正直“この景色、もうええわ！”ってなります(笑)」



――公式YouTubeでは、いろいろなエースさんの一面が見られます。



「ダブルヒガシの大東（翔生）さんと、今回『M-1』で決勝に行った豪快キャプテンの（山下）ギャンブルゴリラさんと3人でやってるんですけど、ここからどんどん見てもらえる人が増えるかなと思うので、面白くやっていきたいです。

2人が大阪にいるので、YouTubeはいつも大阪で撮るんですけど、2人に会えるのがうれしい。とても仲がいいので、会えるだけでうれしいんです、僕は」



――2026年はどんな年になりそうですか？



「休みなしで働きたいです。休みがあるとうれしいはうれしいんですけど、働いてる方が好きかもしれないです。いつでも楽しいですよ！ バイトしている時も楽しかったです」



――今年の「M-1」はもちろん見ますよね？（※取材時は放送前）



「決勝に行けなかった時も見ていたので、見るでしょうね。仕事がなければ、リアルタイムで見ると思います。いろいろ複雑な気持ちもありましたけど、今回、豪快キャプテンとたくろうと同期が2組出るので、“頑張れ！”という気持ちです。“大阪、頑張れ！”っていう感じですね」



【エース プロフィール】

1994年11月2日生まれ、大阪府出身。2017年、相方の寺家とお笑いコンビ・バッテリィズを結成。ツッコミ担当。

2024年の「M-1グランプリ」で決勝に初進出し、準優勝。2025年4月、東京に進出した。「探偵!ナイトスクープ」「ニッポン放送ショウアップナイター60周年 バッテリィズの東京ブルペン」に出演。

YouTube「バッテリィズ エースのたこやきチャンネル」も配信している。

（取材・文／蓮池由美子）