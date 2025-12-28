【高額シールが安ショボ交換！】「ズル賢い友だち」やっぱり搾取じゃない！？＜第8話＞#4コマ母道場

昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！　しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？　どう思いますか？

第8話　どんな子なのか目に浮かぶ



【編集部コメント】

ユイさん、わが子かわいさにシオンちゃんを「悪い子」認定しました。そしてシールを搾取され続ける未来を想像しています。募るモヤモヤ、しかし相手はわが子が慕うお友だち。注意したくても注意できない……。母の胸の内は複雑です。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　