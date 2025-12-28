¡Ö¤¨¡Á¤Ê¤ó¤ÆºÒÆñ¡×Ç¯Ëö¤Ë½±¤Ã¤¿Èá·à¡Ä¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò¤Î°¦¼Ö¤ËÁûÁ³‼¡Ö¤¦¤Ò¤ã¡¼ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä¡×¡ÖÅò¸¶¤µ¤ó¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¡×
¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò(65)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬½ÐÀè¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÎÁë¤¬²õ¤ì¤ëºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Î½ÐÍè»ö¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÃå¤¤¤ÆÁë¤ò³«¤±¤ë»þ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¶¯¤¯°ú¤²á¤®¤Æ²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢²õ¤ì¤¿Áë¤ä´°Á´ËÉ´¨¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÏËÌÉ÷¤â¶¯¤¯Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÊªÀ¨¤¤´¨¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÁëÁ´³«¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¤â¤Á¤í¤óÃÈË¼¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£½ÂÂÚ¤Ç¼Ö¤¬Ää¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËÎÙ¤Î¼Ö¤Î¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤âÌµ¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â»ö¸Î¤¸¤ãÌµ¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡Ç¯Ëö¤ÎÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÒÆñ¤Ë¡Ö¤¨¡Á‼¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÆºÒÆñ¡×¡Ö²ø²æ¤¬Ìµ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤é¤é¤éÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÅò¸¶¤µ¤ó¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¡×¡Ö¤¦¤Ò¤ã¡¼ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇŽÌŽÞŽÙŽÌŽÞŽÙ¡×¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç´¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ÓÌÚ¤Ï1977Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£83Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç13ºÐÇ¯¾å¤ÎÅò¸¶¾»¹¬(78)¤È·ëº§¡£¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¸½ºß¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£