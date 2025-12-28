¡Ö¤¤¤Ä¤â¡È°Ç¡É¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¼ò¤È¥É¥é¥Ã¥°¤ËÅ®¤ì¤¿¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿ÇËÌÇ¤ÎÆü¡¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Î±É¸÷
º£Ç¯7·î22Æü¡¢¥Ø¥Óー¥á¥¿¥ë¤ÎÄë²¦¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃË¤Î±É¸÷¤ÈÀäË¾¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤¬½Ð½ê¸å¡¢¤ï¤º¤«¤ÊµëÎÁ¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à
¼òÂå¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¥ª¥¸ー¾¯Ç¯
¥á¥¿¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ä¥Ç¥£ー¥×¡¦¥Ñー¥×¥ë¤ÈÊÂ¤Ö¡¢±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¥ª¥¸ー¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¼ò¤È¥É¥é¥Ã¥°¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀÝ¼è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤ËÌô¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡È°Ç¡É¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬²¶¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É²¶¤Ï°Ëâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤¿¤À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¡£¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à½Ð¿È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô³¬µé¤Î¾¯Ç¯¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¡¢²Î¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤Ê¤ÉÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹©¾ì¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ä¹Ô¶¯Åð¤Ç¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°ÕÎÏ·çÂ»±¿Æ°²á¾ê¾ã³²¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¸ー¾¯Ç¯¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼òÂå¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£
³Ø¹»¤òÃæÂà¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¿¿»÷»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¸ー¤Ï¡¢Åê¹öÃæ¤Ë²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¯ÅðÈÈ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡£½Ð½ê¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤Î¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡È¥¢ー¥¹¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¿§¤ó¤Ê²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¡£¥Æ¥Ç¥£¥Üー¥¤¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿¥â¥Ã¥º¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ï³×¥¸¥ã¥ó¤ËÉÆÉÕ¤¥Ù¥ë¥È¤Î¥í¥Ã¥«ー¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Óー¥È¥ë¥º¤À¤Ã¤¿¡×
¥ª¥¸ー¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤ï¤º¤«¤ÊµëÎÁ¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¡Ù¤òÇã¤Ã¤¿¡£²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¥ì¥³ー¥É¤Ë¿Ë¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Á´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Î³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿14¶Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä°¤Â³¤±¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¥ª¥¸ー¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Ðー¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥Ñ¥Ö¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢1969Ç¯¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò²þÌ¾¤·¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
1970Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹õ¤¤°ÂÂ©Æü(Black Sabbath)¡Ù¤È¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É(Paranoid)¡Ù¤«¤é¡¢1975Ç¯¤Î6ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥µ¥Ü¥¿ー¥¸¥å(Sabotage)¡Ù¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â³¤¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£
Êý¸þÀ¤ÎÁê°ã¤«¤é¥á¥ó¥Ðー´Ö¤ËÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¸ー¤¬27ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿1976Ç¯º¢¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤ÎÇÈ¡È¥Ñ¥ó¥¯/¥Ë¥åー¡¦¥¦¥§¥¤¥ô¡É¤Î¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤¬ÅþÍè¡£½¾Íè¤Î¿Íµ¤²»³Ú¤¬¡È¥ªー¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¿§êô¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êý¸þÀ¤ÎÁê°ã¤«¤é¥á¥ó¥Ðー´Ö¤ËÉÔ¶¨ÏÂ²»¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥¸ー¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤â¤á»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¶Ã£¤Ï7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£(ÃæÎ¬) ¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¶Ã£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤ÏÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¤·¤«¤·¡¢²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤âÍ½»»¤ò½Â¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÀÇÄ£¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ100Ëü¥É¥ëÃ±°Ì¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀÇ¶â¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Ë¡ÅªÆ®Áè¤Î¶â¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤º¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤âµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ø¥Õ¥©¥ê¥Êー¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«¡Ø¥¯¥¤ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ë¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ²¶Ã£¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤«¤é¡¢²¿¤«¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¼ò¤È¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¿¼¤¯Å®¤ì¤¿¥ª¥¸ー¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ð¤«¤êµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¿ÈÂÎ¤âÀº¿À¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¼«¤éÀº¿ÀÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¥ª¥¸ー¤ÎÉã¿Æ¤¬Â©»Ò¤Ë¹ð¤²¤¿ºÇ´ü¤Î´ê¤¤
¤È¤³¤í¤¬Âà±¡¸å¤âÍ¶ÏÇ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤¦Æü¡¹¡£²»³Ú¤ÈË¡Î§¤Î´Ö¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¥ª¥¸ー¤Ï¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1977Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥ª¥¸ー¤Î¤â¤È¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¼õÏÃ´ï¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¼Â»Ð¤ÎÉ×¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Á´¿È¤ò´â¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êó¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï¿ÆÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢²¶¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¿ÆÉã¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç²¶¤Ë°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£¡È¥¿¥Ð¥³¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡É¡È¼ò¤ÎÌäÂê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¡É¡È¿çÌ²Ìô¤ò°û¤à¤Î¤â»ß¤á¤ë¤ó¤À¡É¡×
¥ª¥¸ー¤Ï¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ¤Î¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¡¢ÍÆÂÖ¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¡¢Éã¿Æ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î´É¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤ËºÇ´ü¤Î´ê¤¤¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¥åー¥Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£ÄË¤¤¤ó¤À¡×
1978Ç¯1·î¡¢Éã¿Æ¤ÏÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤Ï8ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥ô¥¡ー¡¦¥»¥¤¡¦¥À¥¤¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¹óÉ¾¤µ¤ì¡¢Çä¤ê¾å¤²¤âË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÌäÂê¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥¸ー¤Ï¡¢ºÆÅÙ¥Ð¥ó¥É¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥ª¥¸ー¤ÎËÜÅö¤ÎÉü³è¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¥â¥È¥¢¥
¡ØI AM OZZY ¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¼«ÅÁ¡Ù(¥·¥ó¥³ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È)
TAP the POP Anthology ²»³Ú°¦ ONGAKU LOVE Volume One
TAP the POP (Ãø), ÃæÌî½¼¹À (Ãø), º´Æ£¹ä (Ãø), ¸Þ½½ÍòÀµ (Ãø), µÜÆâ·ò (Ãø), ºå¸ý¥Þ¥µ¥³ (Ãø), º´Æ£µ± (Ãø), º´¡¹ÌÚ¥â¥È¥¢¥ (Ãø), Ä¹ß··é (Ãø), ÀÐ±ºÍ³¹â (Ãø)
2025Ç¯11·î30Æü
2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
14.81 x 2.95 x 21.01 cm
ISBN¡§ 979-8276212906
～¡Ö¿¿¤Î²»³Ú¡×¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤ä¡ÈÊª¸ì¡É¤È¤Ï¡©¡¡¤³¤Î°ìºý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë～ ¡Ö²»³Ú¤¬Èë¤á¤¿ÎÏ¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¹¤á¤¿¤¤¡× ¡Ö²»³Ú¤¬»ý¤Ä·Ò¤¬¤ê¤äÊª¸ì¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡× ¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿²»³Ú¥³¥é¥à¥µ¥¤¥È¡ØTAP the POP¡Ù(¥¿¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦¥Ý¥Ã¥×) ¡£ËÜ½ñ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ìó4,000ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤«¤é¡¢140ËÜ¤ò¸·Áª¤·¤¿¡Ö¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥ÄÂè1½¸¡×Åª¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡£ TAP¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë»þÂå¤äÀ¤Âå¤ÎÉ÷·Ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Ë¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä±Æ¶Á¡¢Èþ³Ø¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ®¹Ô¤ä¥Ò¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿Í¤Î¿´¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÎÏ¤äµßºÑ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµµæ¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿´¤Î°ìºý¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎËÜ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤â¡Ö⾳³Ú°¦¡×¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î⼀ºý¤¬¡¢Êª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¶½Ê³¤È´¶Æ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£⾳³Ú¤ÎÎ¹Ï©¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£