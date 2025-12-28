¥µ¥È¥Æ¥ë¤ØÅê¤¸¤¿¡ÖËÜÅö¤Ëº²¤³¤â¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÊÔ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤À¡£Á°È¾Àï¤Ï1¾¡¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤Æ6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£5·îÃæ½Ü¤«¤éÌó2¥«·î¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¡£¡Ö2·³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»î¹ç¤ÏÁ´Éô°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤³¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢Âè3Àï¤ÎÆ±ÅÀ¤Î5²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¡£¤¿¤À¡¢DeNA·¬¸¶¾»Ö¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2¼ºÅÀ¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ºÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆ±¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡1¡½0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3²ó¡£2»à¤«¤éÌ£Êý¤Î¼ººö¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ë¤ÏÄã¤á¤¬¤¹¤´¤¤½¦¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¤Ç¤â¡¢¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë·Ï¤Ç¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»ØÀè¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¥Î¥Ó¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÂçÄÅ¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤ÆÃæÈô¡£¸«»ö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÂçÄÅ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº²¤³¤â¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤âÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¾¯¤·¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¥×¥í4Ç¯ÌÜ¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤Ç²ó¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ä¤±¤¿¼«¿®¤ò¶»¤ËÍèµ¨¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë