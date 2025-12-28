¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¡×62ºÐ²ÏÌîÂÀÏº¡¢45Ç¯Á°¤ÎÊÆ¹ñÀ½¥À¥¦¥ó¤Ë¡ÖÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÈ¤«¤½¤¦¡×
¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡¢Î©»³¡×
¡¡¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤Î²ÏÌîÂÀÏºµÄ°÷(62)¤¬¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¹»»þÂå¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡¢Î©»³¡£45Ç¯Á°¤Ë¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È¤Î¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¡¼¥ë¥ê¥Ã¥Á¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Î¢ÃÏ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¿·ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë1Ãå¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¾×·â¤Î¹ðÇò¤Ë¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤À¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÈ¤«¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¼¡²óÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î»þ¤ÏÆüËÜÀ½¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡×¡Ö·§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£