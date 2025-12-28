2026Ç¯¡ÚÃù¶â¤¬Áý¤¨¤ë¡Û12À±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡»³ÍÓºÂ¤Ï¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤Ç»ñ»º³ÈÂç¡ª³ªºÂ¤Ï¶â±¿¾å¾º¡ýÉÔÆ°»º¤äÅê»ñ¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê
¡¡¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãù¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÅê»ñ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯Ãù¶â¤¬Áý¤¨¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢12À±ºÂÊÌ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú±¿ÀªÂè1°Ì¡Ä¡Ä»³ÍÓºÂ
¡¡»³ÍÓºÂ¤Î¿Í¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤â°ÂÂÙ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£ÆÃ¤Ë2026Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¡¢¹¬±¿¤ÎÀ±¡¦ÌÚÀ±¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ë¤«¤µ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤½¤¦¡£¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ñ»º³ÈÂç¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£
¡ú±¿ÀªÂè2°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂ
¡¡2026Ç¯¡¢³ªºÂ¤Î¿Í¤Ï¶â±¿¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£·è°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãù¶âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤äÅê»ñ¤Ë¥Ä¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ú±¿ÀªÂè3°Ì¡Ä¡Ä²µ½÷ºÂ
¡¡²µ½÷ºÂ¤Î¿Í¤Ï·ø¼Â¤µ¤È·×²èÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Î¼Â¤ËÃù¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯¤Ï¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÎ×»þ¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£Âç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ú±¿ÀªÂè4°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
¡¡¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÎÂ¿¤¤ÁÐ»ÒºÂ¤Î¿Í¤Ï½ÐÈñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯¤ÏÃùÃßÍß¤¬¹â¤Þ¤ë±¿µ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¼è¤êÃù¶â¤ä¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»È¤¤²á¤®¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡ú±¿ÀªÂè5°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
¡¡ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò»ý¤Á¡¢É½¸½ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÉÓºÂ¤Î¿Í¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ä¼ñÌ£¤òÉû¶È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃùÃß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤ò¡ª
¡ú±¿ÀªÂè6°Ì¡Ä¡Äê¸ºÂ
¡¡ê¸ºÂ¤Î¿Í¤Ï¡¢Ì´¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÜÉ¸³Û¤òÃ£À®¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯¤Ï¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â³Û¤ò¤æ¤ë¤á¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÑÆ°Èñ¤âÍ½»»¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ú±¿ÀªÂè7°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ
¡¡2026Ç¯¡¢µûºÂ¤Î¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃùÃß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤¿¤À¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
¡ú±¿ÀªÂè8°Ì¡Ä¡Ä²´µíºÂ
¡¡²´µíºÂ¤Î¿Í¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥à¥À¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2026Ç¯¤ÏÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ø¤ÎÍß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¡£²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¡¢»ñ»º¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ú±¿ÀªÂè9°Ì¡Ä¡Ä¼Í¼êºÂ
¡¡¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¼Í¼êºÂ¤Î¿Í¡£2026Ç¯¤Ï¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ä¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤É·Ð¸³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý»Ù¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢Ãù¶â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ú±¿ÀªÂè10°Ì¡Ä¡ÄÅ·ÇéºÂ
¡¡2026Ç¯¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£Ãù¶â¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÅê»ñ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀáÌó¤Î¤·¤¹¤®¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡ú±¿ÀªÂè11°Ì¡Ä¡Ä²´ÍÓºÂ
¡¡²Ô¤°ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë²´ÍÓºÂ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£Ä¹´üÌÜÉ¸¤è¤ê¤âÃ»´üÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Ë»È¤¦¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÃù¶â¤¬¡¢À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¡ú±¿ÀªÂè12°Ì¡Ä¡Ä»â»ÒºÂ
¡¡¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÈñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤ËÎå¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤â½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ú¤Þ¤È¤á
¡¡¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ãù¶â¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤¯¤éÃù¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª¶â¤â¿´¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë2026Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡Ê¶â¿¹Íõ²Ã¡Ë