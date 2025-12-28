「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 6位は初優勝をメジャーで飾った西郷真央に「感動した」の声多数
大阪・関西万博に女性初の首相誕生、さらには米問題など、さまざまなニュースが報じられた2025年。ゴルフ界では米女子ツアー参戦組の活躍が特に目を引いた一年だっただろう。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。6位に選ばれたのは、米メジャー「シェブロン選手権」で初優勝した西郷真央の話題。
【ランキング】山下美夢有のメジャー優勝は何位？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位まとめ
【6位】西郷真央が米メジャー「シェブロン選手権」で初優勝6位は58票を集めた西郷真央の海外メジャー「シェブロン選手権」制覇。メジャー史上最多となる5人でのプレーオフは、ファンの目にとても印象深く映ったようだ。18番パー5で行われたプレーオフは、全員がバーディチャンスに付けグリーン上での勝負に。決めきれない選手たちを横目に、アプローチを1メートルに寄せていた西郷はカップの真ん中から沈めて勝利。「最後は本当に緊張した。全身が緊張していた。自分の目の前のボール以外のことを考える余裕がなかったけれど、とにかく震える体を落ち着かせながら、カップインを目指して頑張っていました」と、最後まで集中できたと話す。大会恒例の「池ダイブ」も敢行し、喜びを爆発させた。アンケートでは「スランプを乗り越えてのメジャー制覇に感動した」「参戦2年目、しかも米初優勝がメジャーって、本当にすごい！」「2022年に10戦5勝した勢い、強さを思い出した」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝は何位？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位を発表
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を紹介
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【ランキング】山下美夢有のメジャー優勝は何位？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位まとめ
【6位】西郷真央が米メジャー「シェブロン選手権」で初優勝6位は58票を集めた西郷真央の海外メジャー「シェブロン選手権」制覇。メジャー史上最多となる5人でのプレーオフは、ファンの目にとても印象深く映ったようだ。18番パー5で行われたプレーオフは、全員がバーディチャンスに付けグリーン上での勝負に。決めきれない選手たちを横目に、アプローチを1メートルに寄せていた西郷はカップの真ん中から沈めて勝利。「最後は本当に緊張した。全身が緊張していた。自分の目の前のボール以外のことを考える余裕がなかったけれど、とにかく震える体を落ち着かせながら、カップインを目指して頑張っていました」と、最後まで集中できたと話す。大会恒例の「池ダイブ」も敢行し、喜びを爆発させた。アンケートでは「スランプを乗り越えてのメジャー制覇に感動した」「参戦2年目、しかも米初優勝がメジャーって、本当にすごい！」「2022年に10戦5勝した勢い、強さを思い出した」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝は何位？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位を発表
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を紹介
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】