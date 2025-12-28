¡ÖËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈ¿ÂÐ¡×¡Ö¸ýÀè¤À¤±¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×Î©·û¡¦¼«Ì±¤ÎÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬ËÉ±ÒÈñÁý³Û½ä¤êµÄÏÀ
28Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÆÁÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤¬¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Î¤¿¤á¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖËÉ±ÒÁýÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦½ÅÆÁÀÇÄ´²ñÄ¹¡§
ËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤À¤±¡¢¹ñÈñ¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤ÎÀâÌÀ¤¬¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÁýÀÇ¤ÎÏÃ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¡§
¿·¤·¤¤ÁýÀÇ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Àº£¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤Þ¤¿ÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ï¡¢2027Ç¯1·î¤«¤é½êÆÀÀÇ¤¬1¡óÁýÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤ÎÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬1¡ó°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Éü¶½ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤¬½ª¤ï¤ë´ü¸Â¤Ï10Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî»û»á¤Ï¡¢¡Ö¸ýÀè¤À¤±¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³Ð¸ç¤ÈÍÞ»ßÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£