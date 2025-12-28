志麻さんが教える“薬味のネギ”のひと工夫 年越しそば＆うどんにも役立つ料理テク「びっくり」「初めて知りました」
いよいよ今年もあとわずか。大みそかは「年越しそば」や「年越しうどん」を食べて、素敵な新年にそなえるという家庭が多いことだろう。そこで、日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんのYouTubeチャンネルから、年越しそば・うどんにも役立つ調理テクニックを紹介する。
【動画】“山口出身”志麻さんが教える「肉うどん」のレシピ＆調理テク
クローズアップしたのは、3月19日に公開された「肉うどん」のレシピ動画。山口県出身の志麻さんが、普段よく食べていたという“わりと甘め”の味付けの肉うどんの作り方を披露したものだ。
動画では、肉は濃いめ＆甘み強めにしたほうが味のアクセントになることや、肉は長く煮て柔らかくする（20〜30分ほど）、出汁は濃いめに作りさらに麺つゆで味付けする（出汁パック、粉末の出汁も同様）などのポイントを伝えながら、調理工程を実践した。
薬味のネギを刻む場面では「小ネギでもいいし、白ネギ（長ネギ）でもいいです」と話し、この日は白ネギを細切りに。志麻さんはその後、【刻んだネギをザルに入れさっと水洗い】し、洗った後は【しっかりと水分をとった】状態で保管した。
刻んだネギを水洗いする工程に対し、コメント欄には「薬味のネギって水洗いするんですね。初めて知りました」「ネギを切った後、洗ったのはびっくりしました」「苦味をとるためですかね？」との疑問や驚きの声が。
「理由など教えてもらえたらうれしいです」のコメントには、志麻さん自ら返信し「辛みが和らぐのと、水分を吸ってシャキッとします」と回答。続けて「辛みが欲しい方はそのままで！」とシーンごとに使い分けてほしい旨を伝えていた。
刻みネギは、年越しそば・うどんの薬味としてももってこい。自身の好みに合わせて、志麻さんの調理テクを活用してみてはいかがだろうか？
