¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤âÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥óMC¤Î¡Ø¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦ÏÓ¤¬¤Í¡¢¤³¤Î2¿Í¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤ËÈ´·²¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òË«¤á¤ë²ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£