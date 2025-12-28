紅白リハ初日 King ＆ Princeからスタート【第76回NHK紅白歌合戦】
【モデルプレス＝2025/12/28】大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールにてスタート。King ＆ Princeが音合わせ・取材会に出席し、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
リハーサル初日のトップバッターはKing ＆ Prince。本番のステージでは、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露する。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆紅白リハ初日スタート
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
