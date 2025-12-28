Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÇÈÎÜ¤Î·ëº§½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¶Ã¤¤Î¡È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¡Ö¤é¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¤é¤·¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬12·î27Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡ÊËè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÇÈÎÜ¡¢¶¦±é»þ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ
»³ÅÄ¤Ï¡Ö½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Í¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¤¢¤µ¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¡Ø¤¨¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÇÈÎÜ¤È¤Ï±Ç²è¡Ø¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¡Ø¤â¤ß¾Ã¤·¤ÆÅß ¡Á¤ï¤¬²È¤ÎÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª»Ð¤µ¤óÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë¹½ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇÈÎÜ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤»¡¢»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Í¤§¤Î²¶¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ø·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¶á²ñ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Øº£ÅÙ¤ª½Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÈÎÜ¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö¡Ø¤¨¡©¿·µï¤¯¤ì¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Þ¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖ¿®ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡Ä¡ª¤é¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¤é¤·¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬2¿Í¤Î¿·µïÇã¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤Êý¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¡¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢ÇÈÎÜ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡¢»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÉáÄÌÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¤¦¤§¡¼¤ó¡Êµã¡Ë¡×¤Èµã¤¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¿ù¤ÈÇÈÎÜ¤Ï¡¢12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¤Ç½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡È¤ª²Ç¤¯¤óº§¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
