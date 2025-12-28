櫻坂46松田里奈、1st写真集裏表紙4種解禁 ありのままの姿魅せる【まつりの時間】
【モデルプレス＝2025/12/28】櫻坂46の松田里奈が、2026年1月20日に1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）を発売。この度、裏表紙カット4点が解禁された。
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
解禁されたのは「通常版」「Sony Music Shop限定版」「紀伊國屋書店限定版」「＠Loppi・HMV限定版」4点の裏表紙。楽しげなカットから、ナチュラル感満載のカットまで、旅の雰囲気がより分かる裏表紙が揃った。
【通常版】
街歩き中の1枚。雨模様でも楽しそうな松田の姿が印象的。一緒に街歩きをしているかのような気分が味わえる、表紙＆裏表紙の組み合わせとなった。
【Sony Music Shop限定版】
ロープウェイの頂上駅でお花の飾りを見つけて。「着いた瞬間、ここで撮りたいと思ったんです！」と話す松田。お茶目な一面が垣間見える1枚だ。
【紀伊國屋書店限定版】
夕日の輝くビーチシーン。儚く美しい姿にスタッフたちも見惚れてしまうほどであった。
【＠Loppi・HMV限定版】
部屋で静かに過ごすひととき。どこかを見つめてぼんやりする表情から、気負わないありのままの松田が映し出されている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
