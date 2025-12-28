¡Ú2026Ç¯¤Î¼ç¤ÊÍ½Äê¡Û¿·FRBµÄÄ¹½¢Ç¤¡¢Æü¶ä¡Ö¥Ï¥ÈÇÉ¡×Ìî¸ý¡¦ÃæÀî»áÇ¤´üËþÎ»¡¡ÊÆÃæ´ÖÁªµó
¡Ú2026Ç¯¤Î¼ç¤ÊÍ½Äê¡Û¿·FRBµÄÄ¹½¢Ç¤¡¢Æü¶ä¡Ö¥Ï¥ÈÇÉ¡×Ìî¸ý¡¦ÃæÀî»áÇ¤´üËþÎ»¡¡ÊÆÃæ´ÖÁªµó
¡Ú1·î¡Û
1Æü¡¡¥¥×¥í¥¹¤¬26Ç¯¾å´ü¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËµÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤
5Æü¡¡Åì¾Ú¼è°ú½êÂçÈ¯²ñ
6Æü¡¡·ÐÃÄÏ¢¡¦ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¡¢¿·Ç¯½Ë²ì²ñ¡¦µ¼Ô²ñ¸«
¡¡ ¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¡Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢9Æü¤Þ¤Ç¡Ë
9Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê12·î¡Ë
13Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
19Æü¡¡À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¢23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
23Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡¦Å¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¸øÉ½
26Æü¡¡¥¢¥¸¥¢¶âÍ»¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAFF¡Ë¡Ê¹á¹Á¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
28Æü¡¡FOMC
·îÆâ
À¤¶äÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡¢IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
2026½ÕÆ®¡¢Ï¢¹ç¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸5%°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²ÌÜ»Ø¤¹
¡Ú2·î¡Û
3Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
5Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¡¡¡¡ ±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê¥¹ー¥Ñー¥µー¥º¥Çー¡Ë
6Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê1·î¡Ë
¡¡ Âè25²ó¸ÞÎØÅßµ¨Âç²ñ³«Ëë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢22Æü¤Þ¤Ç¡Ë
11Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
13Æü¡¡¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
15Æü¡¡Ãæ¹ñ½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¡Ê23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
18Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
24Æü¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯
28Æü¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶ä¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíºÛ¡¢ÂàÇ¤
·îÆâ
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢È¾´ü¤Ë1ÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À
¡Ú3·î¡Û
5Æü¡¡¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë³«Ëë¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
6Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê2·î¡Ë
8Æü¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¡¢²Æ»þ´Ö¤Ø°Ü¹Ô
11Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2·î¡Ë
15Æü¡¡¼«Ì±ÅÞÂç²ñ
16Æü¡¡NVIDIA GTC AI¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢19Æü¤Þ¤Ç¡Ë
17Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
18Æü¡¡FOMC
19Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
ECBÀ¯ºö¶âÍø
±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
23Æü¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖCERA¥¦¥¤ー¥¯¡×¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
24Æü¡¡¥Ü¥¢¥ª¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊÃæ¹ñ¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
29Æü¡¡±Ñ²¤»Ô¾ì¡¢²Æ»þ´Ö¤Ø°Ü¹Ô
31Æü¡¡Æü¶ä¤ÎÌî¸ý¿³µÄ°Ñ°÷¡¢Ç¤´üËþÎ»
·îÆâ¡¡
Ãæ¹ñÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë³«Ëë
¡Ú4·î¡Û
1Æü¡¡Æü¶äÃ»´Ñ¡ÊÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ë
3Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê3·î¡Ë
8Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
10Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë
13Æü¡¡IMFÀ¤¶ä½Õµ¨²ñ¹ç¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢18Æü¤Þ¤Ç¡Ë
28Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡¦Å¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¸øÉ½
29Æü¡¡FOMC
30Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¡¡ ±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê¥¹ー¥Ñー¥µー¥º¥Çー¡Ë
¡Ú5·î¡Û
3Æü¡¡¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢6Æü¤Þ¤Ç¡Ë
5Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
8Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê4·î¡Ë
12Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
15Æü¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢Ç¤´üËþÎ»
27Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
¡Ú6·î¡Û
2Æü¡¡ÂæËÌ¹ñºÝ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¸«ËÜ»Ô¡ÊCOMPUTEXÂæËÌ¡Ë³«Ëë¡Ê5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
3Æü¡¡¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñºÝ·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê6Æü¤Þ¤Ç¡Ë
5Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê5·î¡Ë
10Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë
11Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¥µ¥Ã¥«ーFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«Ëë
14Æü¡¡G7¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
16Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
17Æü¡¡FOMC
18Æü¡¡±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
29Æü¡¡Æü¶ä¤ÎÃæÀî¿³µÄ°Ñ°÷¡¢Ç¤´üËþÎ»
·îÆâ
FRBµÄÄ¹¡¢È¾´ü¤Ë1ÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À
¡Ú7·î¡Û
1Æü¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬26Ç¯²¼´ü¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËµÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤
2Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë
4Æü¡¡ÊÆ¹ñ·ú¹ñ250¼þÇ¯
7Æü¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥È¥ë¥³¡¢8Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú1·î¡Û
1Æü¡¡¥¥×¥í¥¹¤¬26Ç¯¾å´ü¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËµÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤
5Æü¡¡Åì¾Ú¼è°ú½êÂçÈ¯²ñ
6Æü¡¡·ÐÃÄÏ¢¡¦ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¡¢¿·Ç¯½Ë²ì²ñ¡¦µ¼Ô²ñ¸«
¡¡ ¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¡Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢9Æü¤Þ¤Ç¡Ë
9Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê12·î¡Ë
13Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë
¥ïー¥ë¥É¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
19Æü¡¡À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¢23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
23Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡¦Å¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¸øÉ½
26Æü¡¡¥¢¥¸¥¢¶âÍ»¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊAFF¡Ë¡Ê¹á¹Á¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
28Æü¡¡FOMC
·îÆâ
À¤¶äÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡¢IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
2026½ÕÆ®¡¢Ï¢¹ç¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸5%°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²ÌÜ»Ø¤¹
¡Ú2·î¡Û
3Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
5Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¡¡¡¡ ±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê¥¹ー¥Ñー¥µー¥º¥Çー¡Ë
6Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê1·î¡Ë
¡¡ Âè25²ó¸ÞÎØÅßµ¨Âç²ñ³«Ëë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢22Æü¤Þ¤Ç¡Ë
11Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
13Æü¡¡¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
15Æü¡¡Ãæ¹ñ½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¡Ê23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
18Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
24Æü¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯
28Æü¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶ä¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíºÛ¡¢ÂàÇ¤
·îÆâ
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢È¾´ü¤Ë1ÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À
¡Ú3·î¡Û
5Æü¡¡¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë³«Ëë¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
6Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê2·î¡Ë
8Æü¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¡¢²Æ»þ´Ö¤Ø°Ü¹Ô
11Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2·î¡Ë
15Æü¡¡¼«Ì±ÅÞÂç²ñ
16Æü¡¡NVIDIA GTC AI¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢19Æü¤Þ¤Ç¡Ë
17Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
18Æü¡¡FOMC
19Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
ECBÀ¯ºö¶âÍø
±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
23Æü¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖCERA¥¦¥¤ー¥¯¡×¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
24Æü¡¡¥Ü¥¢¥ª¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊÃæ¹ñ¡¢27Æü¤Þ¤Ç¡Ë
29Æü¡¡±Ñ²¤»Ô¾ì¡¢²Æ»þ´Ö¤Ø°Ü¹Ô
31Æü¡¡Æü¶ä¤ÎÌî¸ý¿³µÄ°Ñ°÷¡¢Ç¤´üËþÎ»
·îÆâ¡¡
Ãæ¹ñÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë³«Ëë
¡Ú4·î¡Û
1Æü¡¡Æü¶äÃ»´Ñ¡ÊÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ë
3Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê3·î¡Ë
8Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
10Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê3·î¡Ë
13Æü¡¡IMFÀ¤¶ä½Õµ¨²ñ¹ç¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢18Æü¤Þ¤Ç¡Ë
28Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡¦Å¸Ë¾¥ì¥Ýー¥È¸øÉ½
29Æü¡¡FOMC
30Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¡¡ ±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê¥¹ー¥Ñー¥µー¥º¥Çー¡Ë
¡Ú5·î¡Û
3Æü¡¡¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢6Æü¤Þ¤Ç¡Ë
5Æü¡¡¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
8Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê4·î¡Ë
12Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
15Æü¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢Ç¤´üËþÎ»
27Æü¡¡NZÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
¡Ú6·î¡Û
2Æü¡¡ÂæËÌ¹ñºÝ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¸«ËÜ»Ô¡ÊCOMPUTEXÂæËÌ¡Ë³«Ëë¡Ê5Æü¤Þ¤Ç¡Ë
3Æü¡¡¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñºÝ·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê6Æü¤Þ¤Ç¡Ë
5Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê5·î¡Ë
10Æü¡¡ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë
11Æü¡¡ECBÀ¯ºö¶âÍø
¥µ¥Ã¥«ーFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«Ëë
14Æü¡¡G7¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
16Æü¡¡Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç
¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
17Æü¡¡FOMC
18Æü¡¡±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø
29Æü¡¡Æü¶ä¤ÎÃæÀî¿³µÄ°Ñ°÷¡¢Ç¤´üËþÎ»
·îÆâ
FRBµÄÄ¹¡¢È¾´ü¤Ë1ÅÙ¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À
¡Ú7·î¡Û
1Æü¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬26Ç¯²¼´ü¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËµÄÄ¹¹ñ¤Ë½¢Ç¤
2Æü¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë
4Æü¡¡ÊÆ¹ñ·ú¹ñ250¼þÇ¯
7Æü¡¡ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥È¥ë¥³¡¢8Æü¤Þ¤Ç¡Ë