6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤·¤Æ¶¦Æ±À¸³è¡Ä¡ª¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙºÇ½ªÏÃ12/28ÇÛ¿®
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤¬¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Î5ÃÆÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£12/28¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¡£
·ö²Þ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¥È¥¥á¥¤¬¸º¤Ã¤¿¡¢Éâµ¤À¤ÎÈà¤È·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¤ª»î¤·ÇË¶É¤ò¤·¡¢¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éü±ïorÇË¶É¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
5ÃÆÌÜ¤Î¤Ê¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£
Á°ºî¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£
6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷12Ì¾¤¬ÎÙÆ±»Î¤ÎÆó¤Ä¤Î²È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¦ºÇ½é¤Î»ÍÆü´Ö¤Ï¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¸òÎ®¶Ø»ß¡£
¡¦¸µÈà/¥«¥Î¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË½÷¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¡£
¡¦£µÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¸òÎ®²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¸µ¥«¥Ã¥×¥ëÆ±»Î¤Ï²ñÏÃ¶Ø»ß¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¥ê¥¢¥ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¡¢¸µ¥«¥Ã¥×¥ëÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢12Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉSeason4¤Ç»Ò¸¤·ÏÃË»Ò¡×¤È¤·¤ÆÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤·¤å¤¦¤È¤¬¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈà½÷¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÎø¥ê¥¢¹¥¤¤È¤·¤Æ¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡£ABEMA ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÀÖÍç¡¹¤Ê²áµî¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤¬Ê¹¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉâµ¤¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÃË¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢½÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ë1¿Í¥â¥Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Á´ÂÎÅª¤Ê¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÇ¸å¤ËÃ¯¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©ºÇ½ªÏÃÇÛ¿®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼¹É®¡§¥°¥ßÈþ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¿å¤Ï¤ä¤Ù¤§¤À¤í¡£ÉáÄÌ¤Ë¡£¡×ÏÃÂêÇúÈ¯¡Ö¥é¥Ö¾åÅù¡×¤ÎÌ¾¸À½¸¡ª
https://getnews.jp/archives/3687600 [¥ê¥ó¥¯]