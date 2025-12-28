TWS¡¢º£Ç¯¥é¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡º£¸å¤Î³èÌö¤âÀÀ¤¦
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¤¬27Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡Ù¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ï¤ä¤«¡ª²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿TWS
¡¡2024Ç¯1·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡Öplot twist -Japanese ver.-¡×¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUMMER BEAT!¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖIf I¡Çm S, Can You Be My N?¡×¤ò2¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÀ¶ÎÃ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿´î¤Ó¤È¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ëÄø¤ÎËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤ËºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖOh Mymy : 7s¡ÊRock ver.¡Ë¡×¡ÖGO BACK¡ÊRock ver.¡Ë¡×¡ÖOVERDRIVE¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢SNS¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖOVERDRIVE¡×¤òÎÏ¶¯¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åMC¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖCountdown!¡×¡Öhey! hey!¡×¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¿¤ÁTWS¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£TWS¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤òTWS¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎTWS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
