中国航天科技集団（CASC）は2025年12月26日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征8号A」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 17組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征8号A（SatNet LEO Group 17）

• ロケット：長征8号A（Long March 8A）

• 打ち上げ日時：日本時間 2025年12月26日8時26分

• 発射場：海南商業航天発射場（中国）

• ペイロード：衛星インターネット低軌道衛星群 17組（SatNet LEO Group 17）

今回のペイロードは中国の国有企業China Satellite Network Group（衛星ネットワーク集団）が進める「SatNet」コンステレーション向けの低軌道通信衛星で、9機の衛星で構成されるとしています。またCASCによれば、同17組は中国空間技術研究院（CAST）が総合開発を担当したとのことです。

長征8号Aについて

【▲ 海南商業航天発射場から打ち上げられた長征8号Aロケット（Credit: CASC）】

CASCによると、長征8号Aは中国運載火箭技術研究院（CALT）が総合開発を担当した2段式（補助ブースター併用）の液体ロケットで、全長約50.5m、打ち上げ重量約371トン、直径5.2mのフェアリングを採用しています。 また、この打ち上げは長征シリーズとして通算620回目の打ち上げになったとしています。

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 中国が新型ロケット「長征12号A」初打ち上げ 2段目軌道投入も1段目回収には失敗参考文献・出典中国航天科技集団 - 长八甲火箭成功发射卫星互联网低轨17组卫星