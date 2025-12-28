²¶¤Ï²ÈÄí¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤¦»×¤¦É×¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡©¡Úºñ¼è¤µ¤ìÉ×¤¬²ÈÄí¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³ Vol.1¡Û
¢£º£Ìë¤ÎÍ¼¿©¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¹¥Êª
¢£²¶¤Ïºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä
¢£¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤
¶¦Æ¯¤¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤¹É×¤ÎÁï¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Î´õË¾¤Ç²È»ö°é»ù²È·×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÞÈ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿©¤¤ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁï¤Ïº£Ìë¡¢Í¼¿©ÅöÈÖ¡£ºÊ¤¬»Ä¶È¡¢Â©»Ò¤â½Î¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ËÀè¤ËÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¾®5¤ÎÌ¼¤¬¿´ºÙ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö²È¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡£
¡Öº£Æü¤ÏÍ¼¿©ÅöÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°û¤ß¤òÃÇ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÊ¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Áï¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï½÷À¤¬¤¤¤Æ¡Ä!?
(¥Í¥®¥Þ¥è)
¢£²¶¤Ïºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä
¢£¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤
¶¦Æ¯¤¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤¹É×¤ÎÁï¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Î´õË¾¤Ç²È»ö°é»ù²È·×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÞÈ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿©¤¤ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁï¤Ïº£Ìë¡¢Í¼¿©ÅöÈÖ¡£ºÊ¤¬»Ä¶È¡¢Â©»Ò¤â½Î¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ËÀè¤ËÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¾®5¤ÎÌ¼¤¬¿´ºÙ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö²È¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡£
¡Öº£Æü¤ÏÍ¼¿©ÅöÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°û¤ß¤òÃÇ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÊ¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Áï¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï½÷À¤¬¤¤¤Æ¡Ä!?
(¥Í¥®¥Þ¥è)