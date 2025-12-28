結成5周年を迎えた5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」が待望の1stアルバム「The .BPM WONDER」をリリースした。ステージ上で華やかに輝き、ファンを魅了する七瀬汐里。だが、その笑顔の裏には、多くの若者が直面する「安定」と「夢」の狭間で揺れ動いた葛藤の夜があった。（「推し面」取材班）

元AKB48の前田敦子に憧れ、部屋でこっそりと歌っていた引っ込み思案な少女。そんな性格を一変させたのは、偶然出合ったダンスだった。「踊っている時だけは前に出られる。これなら恥ずかしくない」。水を得た魚のようにのめり込み、やがてアイドルの扉を叩く。しかし、その入り口からして七瀬らしい“誤算”があった。

「オーディションはダンス審査だけだと信じ込んでいて。当日、急に歌うことになって頭が真っ白になりました」。

周囲がビブラートを利かせて美声を響かせる中、準備ゼロのまま立ち尽くす。「終わったな」と絶望して帰路に就いたが、届いたのはまさかの合格通知。理由は「歌声に一番クセがなく、どうにでもなると思ったから」。完璧に見えてどこか抜けている、そんな愛すべき人間性が今の今まで続く道を切り拓（ひら）いた。

だが、活動を続ける中で最大の岐路が訪れる。大学3、4年という、周囲が就職活動に勤（いそ）しむ時期だ。

「友人が続々と内定をもらったという話を聞いていく中で、めちゃくちゃ葛藤しました。やっぱりこの職業に『安定』というのはなかなかないので」。

同級生たちが社会的な切符を手にしていく焦燥感。「本当にこの道でいいのか」。心が折れかけた時、踏み止まらせたのはメンバーの存在だった。同じ熱量で高みを目指す仲間となら賭けてみたい。「ここで夢をかなえたい」。その初期衝動が不安を凌駕（りょうが）し、安定を捨てて信じる道へしっかり舵を切った。

決して順風満帆ではない。デビュー当時は知名度がなく、特典会で自分の列にだけ人が並ばない残酷な光景も味わった。心がすり減るような日々を救ったのは、「汐里がいる限りずっと応援するよ」というファンの言葉。「私がここにいていいんだ」と肯定された瞬間、迷いは消えた。

座右の銘は「夢がかなうまで挑戦」。かなうかどうかではない、かなうまで挑み続けるのだという泥臭い執念。かつて歌から逃げようとした面影はどこにもない。来年1月8日の「Zepp Shinjuku」でのパフォーマンスのためにさらに自らを磨き、そしてその先の夢でもある「日本武道館」を見据えている。

「この職業に安定はない」。痛いほど現実を知る七瀬汐里だからこそ、そのステージには一瞬の輝きに命を燃やす確かな覚悟が宿っている。