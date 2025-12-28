¡Ö»¦¤¹¤¾ ¤ªÁ°¤éÁ´°÷¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡×ÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤ËË½¹Ô¤« ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿40Âå¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ç28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¤ËÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡Ö°û¼ò¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·Éé½ý¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢µßµÞÂâ°÷3¿Í¤¬Ãæ¶èÆâ¤Î¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ââ°÷¤é¤ÏÆ¬¤ò¥±¥¬¤·¤¿40Âå¤ÎÃË¤Î½èÃÖ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¡Ö¤ªÁ°¤éÁ´°÷¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¡¢20Âå¤ÎÃËÀÂâ°÷¤Î³Û¤ò½³¤ê·Ú¤¤¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÅö»þ¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ç¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î°ËÆ£°ìµÁ¾ÃËÉ¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖµßµÞÂâ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÏÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
