¡Ö2025Ç¯¥³¥ß¥Ã¥¯BEST5¡×¥Þ¥ó¥¬¥é¥¤¥¿ーÅçÅÄ°ì»Ö¡¦ÊÔ¡¡1°Ì¤Ï24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¤ÎÌ¡²è²È¡É¤ÎÃ»ÊÔ½¸
¢£2025Ç¯¥³¥ß¥Ã¥¯BEST5¡ÊÅçÅÄ°ì»Ö¡ËÂè1°Ì¡¡¡Ø¹âÌÚ¤ê¤å¤¦¤¾¤¦ºîÉÊ½¸ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡Ù¹âÌÚ¤ê¤å¤¦¤¾¤¦¡ÊÉü´©¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ËÂè2°Ì¡¡¡ØTHE BAND¡Ù¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÂè3°Ì¡¡¡Ø²È¼éåºëý¡ÙÌ¡²è¡¦¶áÆ£¤è¤¦¤³¡¿¸¶ºî¡¦ÍüÌÚ¹áÊâ¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡ËÂè4°Ì¡¡¡ØÌ´¸¸¿Â»Î ÎÄ´ñÊÓ¡Ù¹â¶¶ÍÕ²ð¡ÊÁáÀî½ñË¼¡ËÂè5°Ì¡¡¡ØÅ·¹ñ¤Ë·ë¤ÖØø¡ÙÂç±Û¹§ÂÀÏº¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë
¢£²»³Ú¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¡²è¤È²»³Ú¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è
¡¡º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾åµ¤Î5ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1°Ì¤Î¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¡¢24¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¤ÎÌ¡²è²È¡É¹âÌÚ¤ê¤å¤¦¤¾¤¦¤¬°ä¤·¤¿Ã»ÊÔ¤òÁ´¤Æ¼ý¤á¤¿ºîÉÊ½¸¡£É½Âêºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤è¤·¤â¤È¤è¤·¤È¤â¤¬¡ÖCOMIC CUE¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ðー¡Ê¥ê¥á¥¤¥¯¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¡Ö¥×¥ê¥ª¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò½ü¤¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃ»ÊÔ¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¤Î¤¢¤Þ¤êÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬´¥¤¤¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¤À¤±À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊâ¤À¤±¡¢Á°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ºî¼Ô¤Î¡¢¡Ö¿Í´Ö¡×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¡¡ÔðÀÞ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ëー¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿ºî²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2°Ì¤Î¡ØTHE BAND¡Ù¤Ï¡¢¡ØBECK¡Ù´°·ë¤è¤êÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¡²è¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¤¬²»³Ú¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤òÆÀ¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½øÈ×¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¡ØBECK¡Ù¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤È¤¤¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¤³¤ÎÊª¸ì¤¬ÆÉ¤ß¼ê¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ¤¬ÉÁ¤¯¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤¬¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÈÌµÅ¨´¶¡É¡×¤¬¡¢²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»°Æü·î·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÈÀ±·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò»ý¤ÄÊÑ·Á¥®¥¿ー¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¤Î¡Ö¥àー¥ó¥µ¥ë¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î³«È¯»þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±§Ãè¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡ÖBAND¡×¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³Ú´ï¤À¡£
¢£¶áÆ£¤è¤¦¤³¡¢¹â¶¶ÍÕ²ð――¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Õ¤¿¤ê¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×
¡¡Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¶áÆ£¤è¤¦¤³¤Î¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£ÍüÌÚ¹áÊâ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤À¤¬¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¶áÆ£¤è¤¦¤³¤ÎÌ¡²è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡¢¤È¤¤¤¦Â¾¤Ê¤¤¡£¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤ª¤è¤½É´Ç¯Á°¡ÊÌÀ¼£»þÂå¡Ë¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Ë¶á¤¤Ä®¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÌÊ´ÓÀ¬»ÍÏº¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶î¤±½Ð¤·¤ÎÊ¸É®²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢ÌÊ´Ó¤Ï¡¢Ë´Í§¡¦¹âÆ²¡Ê¤³¤¦¤É¤¦¡Ë¤Î¼Â²È¤Ç¡¢¡Ö²È¼é¡Ê¤¤¤¨¤â¤ê¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²È¤ÇÈà¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äí¤Î¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¤Ë·üÁÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÓ¤Ç²ÏÆ¸¤Î°á¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ê»þ¡¹¡¢¸åÇÚ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾²¤Î´Ö¤Î³Ý¼´¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½À¤¡Ê¤¦¤Ä¤·¤è¡Ë¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¿ÆÍ§――¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌÊ´Ó¡Ê¤È¹âÆ²¡Ë¤Î¡¢¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¡¢¹âÅùÍ·Ì±Åª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤¬½ªÈ×¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼çÌò¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤À¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½ª¾Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹âÆ²¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¸Ð¤ÎÄì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà´ß¤ËÌÊ´Ó¤¬Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢Èà¤¬Ë´Í§¤ÈÆ±¤¸ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤µ¤¤¤ËËÜºî¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡£
¡¡Âè£´°Ì¤Ï¡¢¹â¶¶ÍÕ²ð¤Î¡ØÌ´¸¸¿Â»Î ÎÄ´ñÊÓ¡Ù¡£¡ÖÌ´¸¸¿Â»Î¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1981Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾¯Ç¯¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö·î´©¥Ù¥Æ¥£¡×¡Ê1¹æ¤Î¤ß¤ÇÇÑ´©¡Ë¡¢¡Ö¥ê¥å¥¦¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¦¥à¡×¡¢¡Ö¥Í¥à¥¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·ÇºÜ»ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÉÁ¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶ÍÕ²ð¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯Åª¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¾¯Ç¯ÃµÄå¤ÎÌ´¸¸Ëâ¼ÂÌé¡ÊÃí¡¦¡Ö²ø´ñÊÓ¡×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀÄÇ¯´ü¤ÎËâ¼ÂÌé¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ë¡£ÎîÇ½ÎÏ¤á¤¤¤¿°ÛÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤æ¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿äÍý¤é¤·¤¤¿äÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢·ÇºÜ»ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î²ø°Ûëý¡Ê¡Ö²ø´ñÊÓ¡×¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥®¥ã¥°¤ò¸ò¤¨¤¿¾¯Ç¯Ì¡²èÉ÷¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡Ê¡ÖËÁ¸±³è·àÊÓ¡×¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖÎÄ´ñÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢³¨¤âÆâÍÆ¤â¡¢¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¾¯Ç¯ÈÇ¡×¤Î¥Î¥ê¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é´ü¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÎÄ´ñÅª¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¥¥ó¥°¥¹¥í¥Þ¥ó
¡¡Âè5°Ì¤Ë¤Ï¡¢Âç±Û¹§ÂÀÏº¤Î¡ØÅ·¹ñ¤Ë·ë¤ÖØø¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¡²è»ï¡Ö¥¬¥í¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢º£Ç¯´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ã±¹ÔËÜ¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë²ÃÉ®½¤Àµ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·ÁõÈÇ¡×¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡ÖÆúÉ§¡¦¤Î¤Î¤³¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌþ¹çÁÐÂÎÑ»¡×¤Î·»Ëå¡£ÂçÀµ12Ç¯9·î¡¢ÄëÅÔ¤ò½±¤Ã¤¿Ì¤Á½Í¤ÎÂçÃÏ¿Ì¡Ê´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡Ë¤Î±¢¤Ç¡¢¸«À¤Êª¾®²°¤ËÇä¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾¯¡¹²á·ã¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¥¥ó¥°¥¹¥í¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¡¢»Ä¹ó¤ÇË½ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¦¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤Î10·î12Æü¡¢Æ±½ñ¤ÎÈÇ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¤Î¼ÒÄ¹¡¦¼êÄÍÇ½Íý»Ò»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¬¥í¡×ÊÔ½¸Éô¡ÊÀÄÎÓÆ²¡ËºßÀÒ»þ¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÉÁ¤¼ê¤¿¤Á¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ë¡£
¡ÊÊ¸=ÅçÅÄ°ì»Ö¡Ë