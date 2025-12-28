ÈãÈ½¡¢±ê¾å¡¢ÏÂ²ò¡Ä¡ÄRelaxBeatsLab¡ßHizuru Saito¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò·Ð¤¿AI²»³Ú¤Î¹ÔÊý
¡¡2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÏºîÉÊ¤Î¼Á°Ê¾å¤Ë¡¢À©ºîÊýË¡¤Î·àÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï1Æü700Ëü¶Ê¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ØSuno¡Ê¥¹ー¥Î¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉáµÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÇ¯É½¤¢¤ê¡Û¡ØSuno¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³ÚÀ¸À®AI¤ò½ä¤ëÆ°¤¡Ë
¡¡¼Á´¶¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç»ØÄê¤·¡¢²Î»ì¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖCreate¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢1Ê¬¤â¤«¤«¤é¤º¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê²»³Ú¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢ºÙÉô¤ò¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¥«¥Ðーµ¡Ç½¤ò»È¤¤ºÆÀ¸À®¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥àÊ¬Î¥¤·¤ÆDAW¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ÐÊÔ½¸¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÇÍÜ¤¬Í×¤é¤º¡¢¡Ö²»³Ú¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î²»³ÚÀ¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¾Ê¬Ìî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸¢Íø´Ø·¸¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤ÏAI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿ô²¯±ß¤Î¥á¥¸¥ãー·ÀÌó¡¢ÍÌ¾¥ìー¥Ù¥ë¤ÈÂç¼êAI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÅ·âÄó·È¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤È¤Ã¤ÆAI¤¬ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Äー¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI²»³Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼çºË¤¹¤ëRelaxBeatsLab»á¤È¡¢µÆÃÏÀ®¹¦Î¨¤¤¤ë¡Ö¿·²»³ÚÀ©ºî¹©Ë¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇAI¤È³ÊÆ®¤¹¤ëHizuru Saito»á¤ò¾·æÛ¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
¢£AI¤Çºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¨¤ë¤«¡©
――¤Þ¤º¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ä¡¢AI²»³ÚÀ¸À®¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
RelaxBeatsLab¡Ê°Ê²¼¡¢Lab¡Ë¡§ËÍ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î12·î¤Ë¡ÖAI²»³ÚÀ¸À®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÙ¤«¤Ê¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÆ°Ãç´Ö¤òÊç¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï10Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢º£¤ÏÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¿¤òºî¤ë¤È¤¤Ç¤â¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬²ÃÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Lab¡§º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï700¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³3¥«·î¤ÇÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À¸À®AI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ーーSaito¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Hizuru Saito¡Ê°Ê²¼¡¢Saito¡Ë¡§ËÍ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµÆÃÏÀ®¹¦¤µ¤ó¤Î²»³Ú¥®¥ë¥É¡Ö¿·²»³ÚÀ©ºî¹©Ë¼¡×¤Ç¡¢ÂçÌî³Ê¤µ¤ó¤¬AI¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬AI²»³ÚÀ¸À®¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡¿´ßÊÕÏªÈ¼ ¥ëー¥ô¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAIÀ©ºî¤Ë¤è¤ëÆó¤Ä¤Î¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤ÎÆ±»þ±éÁÕ¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥½¥Õ¥È¡ØMax for Live¡Ù¤ò2Âæ»È¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Çºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤Î²»³Ú¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇËÍ¤â¡ÖStable Audio¡×¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÅö»þ¤Ï¶Ê¤ÎÃÇÊÒ¤¬À¸À®¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
――¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤Çºî¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
Lab¡§Â¾¿Í¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î²»³Ú¤ò¡ØSuno¡Ù¾å¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ä¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Saito¡§¾¯¤·°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï²»³Ú¤ò¡È¥Ç¥£¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡É¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢DAW¤Ç¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬²Î»ì¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£Î¾¼Ô¤¬¡ØSuno¡Ù¤òÁª¤ÖÍýÍ³
ーー¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï²»³ÚÀ¸À®AI¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡ØSuno¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Saito¡§ºÇ½é¤Ï¡ØUdio¡Ù¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØSuno¡Ù¤Îv4.5¤¯¤é¤¤¤«¤é³ÆÃÊ¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30ÉÃ¤º¤Ä¶Ê¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÊý¼°¤Î¡ØUdio¡Ù¤è¤ê¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Lab¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â8³ä¤¬¡ØSuno¡Ù»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡ØSuno¡Ù¤Îv3.5¤¯¤é¤¤¤«¤é²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Saito¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¡ØUdio¡Ù¤âÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢v4.5¤ÇÀÇ½º¹¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¡£º£¤Ï¡ØSuno¡Ù1ËÜ¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ïv5¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢v5¤è¤ê¤âv4.5¤È4.5+¤Ç¡¢º£¤Ç¤âºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Èµì¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇÆ°¤¯DAW¡ØSuno Studio¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿°õ¾Ý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Lab¡§ËÍ¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç»È¤¨¤ëÅÀ¤Ï¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Saito¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Saito¡§ÀµÄ¾¡¢¸½¾õ¤À¤È¤Þ¤À»È¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âºÙ¤«¤¤Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£¸å¤ÏVST¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÆ°ºî¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
――AI¤Ç²»³ÚÀ©ºî¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÎÎ¾Êý¤òºî¤Ã¤ÆMV¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Lab¡§±ÇÁü¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ï²»³Ú¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
Saito¡§¥Ü¥«¥í¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬À¸À®AI¤Çºî¤Ã¤¿²»³Ú¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬Äê¤Þ¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê²»³ÚÅªÅÚ¾í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£²Î»ì¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÅª¤Ê¿Í¤¬¥Ü¥«¥í³¦·¨¤Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
――¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖ¤Î¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ºÇÂç8Ê¬¤Þ¤Ç¤Î²»¸»¤¬¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ûÂ¸³Ú¶Ê¤¬´Ý¡¹¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Saito¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏDAW¤Ç¥Óー¥È¤ä¥ëー¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡ØSuno¡Ù¤Ç¥«¥Ðー¤µ¤»¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë»ØÄê¤°¤é¤¤¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Lab¡§¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¼ç¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤â¼ÂÁõÅö½é¤«¤é¤è¤µ¤²¤Ê¥Óー¥È¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤ò¡ÖSplice¡×¤«¤é½¦¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤Ç¥«¥Ðー¤µ¤»¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¯¤··üÇ°¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
Lab¡§½Ð»Ï¤á¤Îº¢¤Ïµ¬À©¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê²»¸»¤Ç¤â¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Saito¡§¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ï´ûÂ¸¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡ÖSplice¡×¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¼«ºî¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤éÃÆ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬Æ±¤¸ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¶Ê¤¬YouTube¤ÎContent ID¤Ê¤É¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬À©¸Â¤ò¸·¤·¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Lab¡§¤½¤ÎÊÕ¤ÎÉ³¤Å¤±¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡ÖÀ¼¤Î¸¢Íø¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤à³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¡¡¡ØUdio¡Ù¡ØSuno¡Ù¡ÈÅ¬Ë¡²½¡É¤ÎÆ°¤¤â
――AI¥«¥Ðー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤È¥¶¡¦¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤Î²»À¼¥â¥Ç¥ë¤ò¥Üー¥«¥ë¤ËÄÌ¤·¤¿¡ÖHeart on My Sleeve¡×°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¼¤Î¸¢Íø¡×¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Lab¡§¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÌ¾¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡£
Saito¡§ºÇ¶á¤À¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦HAVEN.¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖI Run¡×¤¬¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÀ¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¼«¿È¤¬²Î¤Ã¤¿¥Üー¥«¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¡ØSuno¡Ù¤Ç²Ã¹©¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¡¢¸µ²»¸»¤Ï¾Ã¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤¬²Î¤Ã¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Saito¡§¶Ê¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥ß¥¹ËÜ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ò¾Ä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
--Â¾Êý¤Ç¤Ï¡¢9·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡ÖFAKE MUSIC¡×¤ä¡ÖFunny J-POP¡×¤È¤¤¤Ã¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿AI¥«¥Ðー¶Ê¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡ØSuno¡Ù¤Î³Ú¶Ê¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Saito¡§¤¢¤ì¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï¡¢YouTube¤Î¥«¥Ðー¡¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥ê¥·ー¡¢AIÆ©ÌÀÀ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»¸»¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðºï½üÂÐ¾Ý¤ä¼ý±×²½ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¡£
Lab¡§¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÀ¼¤ä¶Ê¤òAI¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°¥ìー¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
Saito¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë°ã¤¦²»³Ú¤òÉÕ¤±¤ë¡¢µÆÃÏÀèÀ¸¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖAlt.cover¡×¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
――¤½¤·¤Æ10·î¤Ë¡ØUdio¡Ù¤¬¥ïー¥Êー¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¡ØSuno¡Ù¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¤¤ï¤Ð¡ÈÅ¬Ë¡²½¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Saito¡§ËÍ¤¬º£Ç¯¡¢±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ²»³ÚÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¦ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÆÃÏÀèÀ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·²»³ÚÀ©ºî¹©Ë¼¤È¤·¤Æ¤Ï²»³ÚÀ¸À®AI¤Ë°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lab¡§¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅ¬Ë¡²½¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢AI²»³Ú¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤È¡£
Saito¡§¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤âÀ¸À®AI¤òÄÙ¤·¤¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
――¤½¤ì¤³¤½Àè¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Saito¤µ¤ó¤Î±ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥ÁAI¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
Saito¡§¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î·àÈ¼¤ÇÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈµÆÃÏÀèÀ¸¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤â¹©Ë¼°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹ðÃÎ¤Î¤¿¤á¤ËSNS¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤é¡¢±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¢¤Þ¤êSNS¤ÇÈ¯¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖµÆÃÏ¤µ¤ó¤ËAI¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¹õËë¤Ï¤³¤¤¤Ä¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸«¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¢¤È¤ËµÆÃÏ¤µ¤ó¤«¤é¸ø¼°¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Lab¡§Â¾¿Í»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥×¥í¤Î²»³Ú²È¤¬¥¥Á¥ó¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤¬»È¤¨¤Ð¤â¤Ã¤ÈºîÉÊ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
Saito¡§¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖLANDR¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤À¤È¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌó7³ä¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ´¶¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤¹¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸ø¤ËÈ¯¸À¤·¤Å¤é¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
――Âç¡¹Åª¤Ë¸ø¸À¤·¤¿À®¸ùÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»í¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¥·¥ã¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿AI²Î¼ê¤Î¥¶¥Ë¥¢¡¦¥â¥Í¤¬¡¢10·î¤Ë¿ô²¯±ß¤Î¥ì¥³ー¥É·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ïº£Ç¯¤Î²»³Ú¡ßAI¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯Á°È¾¤Þ¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤¤ºî¶Ê¤ÏÆñ¤·¤¯¡ÖAI²»³Ú»þÂå¤Ïºî»ì²È¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤¬»í¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Saito¡§¾¯¤·¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥á¥¸¥ãー¥ìー¥Ù¥ë¤¬ÉÛÀÐ¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤·¤«¤ËËÍ¤¬Lab¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖAI²»³ÚÀ¸À®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ïºî»ì²È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Lab¡§³Î¤«¤ËÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ºî»ì²È¤Ê¤ÉÊª½ñ¤¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£AI¤Ç²»³ÚÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¿¥ê¥·¥ã¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ÄÆüËÜ¤«¤éAI¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Saito¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Åª¤Ê²»³ÚÀ¤ÎBeat Flickers¤µ¤ó¤¬ÍèÇ¯¡¢ULTRA-VYBE¤«¤é¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOKYO MIDNIGHT¡Ù¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Lab¡§¥íー¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬YouTube¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
――¤³¤Î2025Ç¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Lab¡§1Ç¯¤Ç¾ðÊó¤¬ÄÉ¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¶È³¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê²»¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥æー¥¶ー¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Saito¡§¤Þ¤À¤Þ¤ÀóÕÌÀ´ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬Ë¡²½¤µ¤ì¤¿¡ØUdio¡Ù¤È¡ØSuno¡Ù¤¬¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤Æ»Ï¤á¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®AI¤¬Âç½°¤Ë¿»Æ©¤¹¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»È¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
