RSK

写真拡大

NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】29日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：1月2日・1月3日
□上り：1月2日・1月3日

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

あす(29日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・川越IC→東松山IC　高坂SA付近　10キロ
・高崎IC→渋川伊香保IC　駒寄PA付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・上野原IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・稲城IC→八王子IC　日野BS付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市東IC→亀山IC　亀山PASIC付近　20キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【関西】

【画像⑳～㉒】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川IC→湊川JCT　柳原西合流付近　18キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・加古川北IC→山陽姫路西IC　増位山TN付近　10キロ