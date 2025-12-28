NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】29日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：1月2日・1月3日

□上り：1月2日・1月3日

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(29日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・川越IC→東松山IC 高坂SA付近 10キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・上野原IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・稲城IC→八王子IC 日野BS付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【中部】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月29日（月）はどこが混む？【関西】

【画像⑳～㉒】は地図で一目でわかる、29日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 18キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ