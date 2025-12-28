MLB Japanは12月24日、公式Instagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、ワイルドカード第1戦で放った2本目の本塁打シーンを紹介した。この一打は「2025年のバットフリップ」ランキングで16位に選出されたプレーとして取り上げられ、改めて注目を集めている。

画像には、白のドジャースのユニホーム姿で打球を見送る大谷の姿が収められている。打った瞬間に確信したような表情で、一塁方向へ歩き出す姿が印象的だ。大きな動作は見せずとも、堂々とした佇まいから自信と落ち着きが伝わるワンシーンとなっている。

【画像】６回、２ランの大谷 ワイルドカードシリーズ レッズ戦の６回、この試合２本塁打目となる２ランを放ち一塁へ向かうドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）

この投稿には、Instagramユーザーから「僕はこれが1位かと思いました」「何度見てもナイバッチ」「大谷さんにバットフリップなんて何位でも関係ないですよね。ビリでもいい。それ以外がユニコーン過ぎて」「さすが大谷さん、品があるね！」といった声が寄せられている。