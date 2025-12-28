¡Ú2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡Û¡È1000ÆüÅ·²¼¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¦ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¡ÄÀ¯³¦Æþ¤ê¤«¤é¤ï¤º¤«8¥«·î¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢Èó¾ï²ü¸·¤Ç¼«ÌÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç
2025Ç¯¤âÀ¤³¦¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¹âorºÇ°¡×¤ÎÎòÂåÂçÅýÎÎ
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡ÈÆÃ¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤¬¡ÖÅö»þ¡¢´Ú¹ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÆâÍÆ¤Ï½é½Ð»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡þ
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ò¡¢¹ñÌ±¤¬¿¿¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤Ø¤ÈºÆ·ú¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤ÈÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¹ñ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þÂåÅª»ÈÌ¿¤ò¶»¤Ë¡¢»ä¤ÏËÜÆü¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¡¢¿Í¸¢¡¢¸øÀµ¡¢Ï¢ÂÓ¤Î²ÁÃÍ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¹ñÌ±¤¬¿¿¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·Âº·É¤µ¤ì¤ë¹ñ¤ò¡¢°ÎÂç¤Ê¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÉ¬¤ºÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯5·î10Æü¤Î½¢Ç¤¼°¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤ò¸ì¤ê¡¢À¯³¦Æþ¤ê¤«¤é¤ï¤º¤«8¥«·î¤Ç¡ÖÀ±¤Î½Ö´Ö¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¡£¤À¤¬¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¤Î2025Ç¯4·î4Æü¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ëÃÆ³¯Ç§ÍÆ·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¢Ç¤¤«¤é1060Æü¤ÇÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤ËÂ³¤¡¢·ûÀ¯»Ë¾å2ÎãÌÜ¤À¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Õú¼â±ÙÀ¯¸¢¤Î´ÇÈÄ¸øÌó¤À¤Ã¤¿Ï«Æ¯¡¦¶µ°é¡¦°åÎÅ²þ³×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹ñÀ¯²ÝÂê¤âÆ°ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ºÃÀÞ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÕúÀ¯¸¢¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡ÈÊ¸ºßÆÒ¤ÎÈÝÄê¡É
ËÑÜÝ·Ã¡¦ÖÃ½ç¼Â¡Ê¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥·¥ë¡Ë¥²¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡¥Á¡¼¥àÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢²¼¤Ç¸¡»¡ÁíÄ¹¤À¤Ã¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢2021Ç¯6·î¡¢ÕúÊôµÈ¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ó¥®¥ë¡ËµÁ»ÎµÇ°´Û¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë±Ô¤¯ÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯³¦Æþ¤ê¤ÈÂçÅýÎÎÁª½ÐÇÏ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ËÀµ¼°ÆþÅÞ¤·¡¢ËÜÁª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯3·î9Æü¡¢48.56¡ó¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¸õÊä¡¦ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡¿47.83¡ó¡Ë¤ò0.73¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÇË¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«8¥«·î¤Ç¸¢ÎÏ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤ÎÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë°ÜÅ¾¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÀÄ´¤Âæ»þÂå¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡ÖÎ¶»³»þÂå¡×¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖºÆ¤ÓÂç´ÚÌ±¹ñ¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñÌ±¤Î¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¹ñÀ¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Á°À¯¸¢¡ÊÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢¡Ë¤Î»ÄÞè¤òÀ¶»»¤¹¤ëÊý¿Ë¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¸½¶â¤Ð¤é¤Þ¤·¿Ê¡»ãÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤·¡¢¡Ö·òÁ´ºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸À¯¸¢¤ÎÃ¦¸¶È¯Êý¿Ë¤ò¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤È¸«¤Ê¤·¡¢¡Ö¸¶È¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉü¸µ¡×¤Ç¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡ÖÌ±´Ö¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸¶È¯¤äËÉ±Ò»º¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÍ¢½Ð¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÐºÑ¤Î³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡£³°¸òÌÌ¤Ç¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÃá½ø¤ÎºÆÊÔ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö´ÚÊÆÆü3¥«¹ñÆ±ÌÁ¡×¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë3Ç¯´Ö¤Ç¿ô½½²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤³°ÎòË¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¼«¤é¤ò¡Ö1¹æ±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ³°¸ò¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢120¤Î¹ñÀ¯²ÝÂê¤ª¤è¤ÓÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤ÎÏ«Æ¯¡¦¶µ°é¡¦Ç¯¶â¤È¤¤¤¦¡Ö3Âç²þ³×¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¡Ö´ûÆÀ¸¢¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÀ¶»»¡×¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Ï«»ÈË¡¼£¼çµÁ¤Î³ÎÎ©¤ò·Ç¤²¡¢Ì±¼çÏ«Áí¡ÊÁ´¹ñÌ±¼çÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢ÌÁ¡Ë²ßÊªÏ¢ÂÓ¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ±¿Á÷µñÈÝ¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢¸¶Â§¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ì¥ë¥Ü¥à³Ø¹»¡ÊÊü²Ý¸å¾ï»þ¥±¥¢¡¦³Ø½¬»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤ä½Î¶È³¦¤Î¥«¥ë¥Æ¥ë²òÂÎ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
18Ç¯´Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â²þ³×¤âÀ¯ÉÜ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°åÎÅ²þ³×¤ä¾¯»Ò²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Í¿ÌîÅÞ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¡Ä»Ù»ýÎ¨10¡óÂæ¤ËÅ¾Íî
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿3Ç¯´Ö¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö»Ù»ýÎ¨¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¡×¤Ï30¡Á40¡ó¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹·÷¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÕú¼â±Ù¼°¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤È¡ÖµðÂçµÄÀÊ¡×¤ò»ý¤ÄÌîÅÞ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
À¯¼£·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤äÂÅ¶¨¤è¤ê¤â¡ÖÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¡×¡Ö´ûÆÀ¸¢¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌîÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Ç¤´üÃæ¤ËÍûºßÌÀÂåÉ½¤È¤Î¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤â¡¢¤ï¤º¤«°ìÅÙ¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÅÙ¤â¡¢ºòÇ¯4·î¤ÎÁíÁªµóÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤¿´íµ¡¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤â½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Æ¡¦Õú¼â±Ù¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥¥à¡¦¥®¥Ò¥ç¥óµÄ°÷¤¬ÅÞÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÕú¿´¡ÊÕú¼â±Ù¤Î°Õ¸þ¡Ë¡×ÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤¬¡ÖÎ¶»³¤ÎÆó·³ÉôÂâ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÁ°¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÂåÉ½¤¬Èó¾ïÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÅÞ¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÕú¡¦¥Ï¥ó³ëÆ£¡×¤ä¡ÖÂç¤¤ÊÇÉÈ¶¡×È¯¸À¤ÎÏÀÁè¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤Ç»´ÇÔ¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢¡ÖÎ¶»³»þÂå¡×¤Î³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½Ð¶Ð»þ¤Îµ¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Ö¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ç³èÈ¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢MBC¤È¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥ó-¥Ê¥ë¥ê¥ß¥ç¥ó¡×¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«Ë¬ÌäÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¡ËÁûÆ°¤Î¸å¡¢½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«60Æü¤Ç¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹ñÌ±¸þ¤±¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼ç¤ËÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¡Ö¼áÌÀ¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤ËÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿·èÄêÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ºÊ¡¦¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁªÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º³ô²ÁÁàºîµ¿ÏÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¤´ü¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥ç¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¥ó¥²¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸øÇ§²ðÆþ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿ÁêµæÌÀ¤òµá¤á¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÆÃ¸¡Ë¡¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤³¤ì¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤¬½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¡Ö¸øÀµ¤È¾ï¼±¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÎ©¤ÈÉÔÏÂ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÇ¤´üËö¤Ë10¡óÂæ¤Ë¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼ÆâÉô¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö³Êº¹²ò¾Ã¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¶ÉÌÌÅ¾´¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ°å³ØÉôÄê°÷Áý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°åÎÅ³¦¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÂÐÎ©¤¬µ¯¤¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì±¿´¤Ï¤µ¤é¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î3Æü¡¢ÌîÅÞ¤¬À¯ÉÜÍ½»»¤ò°ìÊýÅª¤Ëºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý¼Â¤Ë¡Ö¿ÆËÌÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢45Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¡¢¼«¤éÃÆ³¯¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡£
²ü¸·¾õ¶·¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ò±Û¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯½ªÂ©¤·¡¢¹ñ²ñ¤ÏÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢12·î14Æü¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢111Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹¤¤ÃÆ³¯¶ÉÌÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ë4·î4Æü¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
1060Æü´ÖÂ³¤¤¤¿¡ÖÀ±¤Î»þ´Ö¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë