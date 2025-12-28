40Âå¥¿¥¤¥ß¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¡ÖËºÇ¯²ñ¤ÎÃÄÂÎµÒ¡×¤Î¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼
¥é¥¤¥¿¡¼¶È¤ÎËµ¤é¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤¿Èá´î¤³¤â¤´¤â¤ò¤Ä¤Å¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£±ã²ñµÒ¤ÎÂÐ±þ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¤ß¤ä¡¼¤óZZ¡Ë
¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Ç¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È
º£Æü¤Î¿¦¾ì¡¢¥¢¥¿¥ê¤ÎÍ½´¶¡ª
¡¡É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î40Âå¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬µîÇ¯¡¢ÆÍÇ¡¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡£º£²ó¤Ï¥á¥¥·¥³ÎÁÍýÅ¹¤Ç¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÈË²Ú³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ËÃå¤¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ä¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤¬ÉáÃÊ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡¤ªÂß¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À©Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤ª»Å»ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹°÷¤µ¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤¤±¤ÉÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£ËÍ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¶ÈÌ³ÀâÌÀ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¿¦¾ì¤Ã¤Ý¤¤¤¾¡×¤ÈËÍ¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËºÇ¯²ñ¤ÎÍ½Ìó¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¹Æâ¤ÎÀ¶ÁÝÊýË¡¡¢¿©´ïÀö¤¤¥ë¡¼¥ë¡¢ÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥Ð¥¤¥È¤µ¤ó¤¬¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶½Ì£ËÜ°Ì¤Çºî¤êÊý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÌ£¸«¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¾å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤·Ú¤ËÌ£¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸½¾ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Åö¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë