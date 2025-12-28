VA249HG

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡VA249HG

VA249HG¡ÊASUS¡Ë

2°Ì¡¡MOBIUZ EX251

EX251¡ÊBenQ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë

3°Ì¡¡G242L E14

G242L E14¡ÊMSI¡Ë

4°Ì¡¡REGZA¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼

RM-G276N¡ÊTVS REGZA¡Ë

5°Ì¡¡AOC 24G42E/11

24G42E/11¡ÊTPV Technology¡Ë

6°Ì¡¡VA279HG

VA279HG¡ÊASUS¡Ë

7°Ì¡¡VG258QR

VG258QR¡ÊASUS¡Ë

8°Ì¡¡Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL¡ÊXiaomi¡Ë

9°Ì¡¡G-MASTER GB2470HSU-W6

GB2470HSU-W6¡Ê¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ë

10°Ì¡¡G-MASTER GB2770HSU-B6

GB2770HSU-B6¡Ê¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£