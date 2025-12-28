『第67回 輝く！日本レコード大賞』受賞者インタビュー(2)幾田りら/CANDY TUNE/新浜レオン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送。番組の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈がつとめる。

先頃、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表。

12月26日より4回に分けて、各賞の受賞者インタビューが公開中だが、その第2弾として、幾田りら、CANDY TUNE、新浜レオンのインタビューが公開された。

■幾田りら インタビュー

◇優秀作品賞「恋風」幾田りら

■CANDY TUNE インタビュー

◇優秀作品賞「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE

■新浜レオン インタビュー

◇優秀作品賞「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

■番組情報

TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』

12/30（火）17:30～22:00

■関連リンク

『第67回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/recordaward/