『第67回 輝く！日本レコード大賞』受賞者インタビュー(2)幾田りら/CANDY TUNE/新浜レオン
年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送。番組の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈がつとめる。
先頃、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表。
12月26日より4回に分けて、各賞の受賞者インタビューが公開中だが、その第2弾として、幾田りら、CANDY TUNE、新浜レオンのインタビューが公開された。
■幾田りら インタビュー
◇優秀作品賞「恋風」幾田りら
■CANDY TUNE インタビュー
◇優秀作品賞「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
■新浜レオン インタビュー
◇優秀作品賞「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
■番組情報
TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
■関連リンク
『第67回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/recordaward/