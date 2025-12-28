西山智樹・前田大輔によるボーイズグループTAGRIGHT新メンバー5名決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から誕生した新ボーイズグループ TAGRIGHTが、12月28日放送の日本テレビ系『シューイチ』生放送内にて新メンバー5名を発表し、7人組ボーイズグループとして本格始動することが決定。併せて、新体制7名によるアーティスト写真が初公開された。

■「一緒に、たくさんの時間と物語を重ねていけたら嬉しい」（前田大輔）

西山智樹、前田大輔に加え、正式メンバーとして決定したのは、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイの5名。それぞれ異なる個性とバックグラウンドを持つ7人が集結し、TAGRIGHTとしてあらたなスタートを切る。

TAGRIGHTは、2026年1月7日にプレデビューデジタルシングル「FOREVER BLUE」をリリースする。本楽曲は、グループの始まりを告げる一曲として、西山智樹が作詞・作曲に参加。さらに、世界的に活躍するダンサー・振付師のYUMEKIが振り付けを担当した。疾走感溢れるポップロックサウンドに、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとする“青い感情”を重ね、夢へ向かって進むすべての人に寄り添う楽曲となっている。

また、1月7日よりグループ初となるショーケース公演を開催。さらに、2026年1月30日発売の雑誌『GIANNA PLUS』では、グループ初となる両面表紙を飾る。

■西山智樹、 前田大輔 コメント

■TAGRIGHTメンバー紹介

◎西山智樹（にしやま ともき）

2000年2月23日生まれ、東京都出身。大学卒業後レコード会社に勤務しながら夢を諦めきれずオーディションを受け続け、ダンスインストラクターとして活動。『timelesz project-AUDITION-』でその歌声・表現力・ダンスで注目を集める。

◎前田大輔（まえだ だいすけ）

2000年8月30日生まれ、富山県出身。韓国大手事務所の練習生を経て『MISSION×2』に参加。番組落選後もアルバイトをしながら鍛錬を続け『timelesz project-AUDITION-』で人気を獲得。明るいキャラクターとダイナミックなダンスが魅力。

◎小林大悟（こばやし だいご）

2002年1月21日生まれ、東京都出身。趣味・特技は散歩、オムライス。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』で最終順位13位を記録し、多くの支持を獲得。その後もトレーニングを重ね、表現力を磨き続けてきた。ボーカル・ダンス・ラップをすべて高いレベルでこなす、オールラウンダーとしてプロジェクトに参加。

◎今井魁里（いまい かいり）

2003年2月24日生まれ、大阪府出身。趣味・特技はサウナ、ランニング、猫。2021年、韓国アイドルTFNのメンバーとしてMLDエンターテインメントからデビュー。2024年2月にグループ解散。その後『ユニバースリーグ』に出演するも最終ラウンドで脱落。西山と練習生時代から交流のある仲間を通じて面談に至り、プロジェクトに参加。活動時はグループ内でボーカルを担当し、ダンスもできる実力派。

◎岸波志音（きしなみ しおん）

2003年10月15日生まれ、千葉県出身。趣味・特技は犬と遊ぶこと、ピアノ、水泳、ライフセービング。HYBE LABELS JAPANの元練習生。『応援-HIGH～夢のスタートライン～』出演。最終メンバーには選ばれなかったが、ボーイズグループへの熱量は高い。幼少期から水泳に秀で、ライフセーバーとして活動していた異色の経歴をもつ。

◎若松世真（わかまつ せいま）

2003年12月25日生まれ、岐阜県出身。趣味・特技はサウナ、野球。幼少期は野球、高校生からダンスを開始。バックダンサーとして活動するも“自分がステージの主役になる夢”を諦めきれず複数オーディションに挑戦。異国感のある顔立ち・表現力豊かなダンスが魅力。

◎ジェイ

2005年2月28日生まれ、アメリカ・サウスカロライナ州出身。趣味・特技はテニス、サウナ、筋トレ。アメリカ・タイ・ベトナムなど海外で育ち、大学進学を機に来日。英語はネイティブ。プロジェクト参加前は海外インフルエンサーとして活動。投稿されていたカバー歌唱動画を西山・前田が見つけ、京都で面談ののち参加へ。ダンスは未経験ながら、歌唱力とビジュアル、アーティスト像の方向性がふたりと一致。

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FOREVER BLUE」

■書籍情報

2026.01.30 ON SALE

『GIANNA PLUS #08』

