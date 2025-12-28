ÉÙ»³¤Î¼ò¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¡É¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤½Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢ÃÏ¼ò¤È½Ü¤Î¿©¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð
ÉÙ»³¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤È¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥·¥ê¡¼¥¹゙
Æé¤äµû²ðÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¿©¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¨Àá¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô¡¢¼Í¿å»Ô¤Î»²²Ã°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¡ÈÅß¤Ë¤³¤½³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÉÙ»³¤ÎÄêÈÖÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï
¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¼ò¤È¤·¤Æ¤ÎÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¢£¡ÚÂè1ÃÆ¡ÛÉÙ»³¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè¤ÈÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡(2025Ç¯10·î1Æü¡Á)
¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤È¡¢¤½¤Î¼ò¤Ë¹ç¤¦½Ü¤Î¸©»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÉÙ»³ÊÛ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÉÙ»³¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¤«¤éÉÙ»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤òÍê¤á¤ÐÉÙ»³¤é¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«ÌÂ¤¦¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»³¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¢£Å¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢Åß¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢³Æ»²²ÃÅ¹ÊÞ¤¬ÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÃÏ¼ò¤ä¼òºè¤ÏÅ¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Åß¤ÎÉÙ»³ÏÑ¤Îµû²ð¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢È¯¹Ú¿©¡¢»³¤Î¹¬¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡¢Å¹¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ëÉÙ»³¤Î¼ò¤È¿©¤Î¤«¤¿¤Á¡£²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡¢Åß¤ÎÉÙ»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ÂÎ¸³¤À¡£
¢£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Á(Åß´ü¤â·ÑÂ³Äó¶¡Ãæ)
Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§ÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô¡¢¼Í¿å»Ô
ÆâÍÆ¡§ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò1¼ï°Ê¾å¡Ü½Ü¤ÎÉÙ»³¸©»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¤Ï»²²ÃÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë
¢£¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¡ÖÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª¼ò¤ÎÈÎÇä(2025Ç¯11·î1Æü¡Á)
¸©Æâ14¼òÂ¢¤¬ÎÁÍý¤È¼÷»Ê¤Ë¹ç¤¦ÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ê¡¢11·î¤ËÈ¯Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÉÙ»³¥Î¼ò¤È¼÷»Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º
¼ïÎà¡§14¼ïÎà
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê(ÀÇÊÌ)¡§720¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ1109±ß¡Á2132±ß)¡¢270¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ527±ß¡Á960±ß)
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¡×¥·¥ê¡¼¥º
¼ïÎà¡§14¼ïÎà
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê(ÀÇÊÌ)¡§720¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ1195±ß¡Á1950±ß)¡¢270¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ600±ß¡Á891±ß)
¢£Åß¤Ë¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡¢ÉÙ»³¤Î¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ
ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤Ï¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î»³¡¹¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤äÌ¾¿å¤ÎÍ¯¿å¤ò»Å¹þ¤ß¿å¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ä¸ÞÉ´ËüÀÐ¤Ê¤É¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢°û¤ßË°¤¤»¤º¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÎÁÍý¤È¤â¤è¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡£
Åß¤Ï¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¡È¿©Ãæ¼ò¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤â°ú¤Î©¤Äµ¨Àá¡£ÉÙ»³¤Î¼ò¤¬Ä¹¤¯¸©Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ò¤È¿©¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Åß¤ÎÉÙ»³´Ñ¸÷¤ò¡¢¼ò¤È¿©¤«¤é
Åß¤Ï´Ñ¸÷¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÉÙ»³¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¼ò¤È¿©¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©³°¤ä³¤³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤â¡¢Åß¤ÎÉÙ»³¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥·¥ê¡¼¥¹゙
Æé¤äµû²ðÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¿©¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµ¨Àá¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô¡¢¼Í¿å»Ô¤Î»²²Ã°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¡ÈÅß¤Ë¤³¤½³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÉÙ»³¤ÎÄêÈÖÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¼ò¤È¤·¤Æ¤ÎÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¢£¡ÚÂè1ÃÆ¡ÛÉÙ»³¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè¤ÈÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡(2025Ç¯10·î1Æü¡Á)
¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤È¡¢¤½¤Î¼ò¤Ë¹ç¤¦½Ü¤Î¸©»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÉÙ»³ÊÛ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÉÙ»³¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¤«¤éÉÙ»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤òÍê¤á¤ÐÉÙ»³¤é¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«ÌÂ¤¦¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»³¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¢£Å¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢Åß¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢³Æ»²²ÃÅ¹ÊÞ¤¬ÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÃÏ¼ò¤ä¼òºè¤ÏÅ¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Åß¤ÎÉÙ»³ÏÑ¤Îµû²ð¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢È¯¹Ú¿©¡¢»³¤Î¹¬¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¤¤ê¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡¢Å¹¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ëÉÙ»³¤Î¼ò¤È¿©¤Î¤«¤¿¤Á¡£²¿ÅÙË¬¤ì¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡¢Åß¤ÎÉÙ»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ÂÎ¸³¤À¡£
¢£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤ä¤Á¤ã¡ªÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¥»¥Ã¥È¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Á(Åß´ü¤â·ÑÂ³Äó¶¡Ãæ)
Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§ÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô¡¢¼Í¿å»Ô
ÆâÍÆ¡§ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò1¼ï°Ê¾å¡Ü½Ü¤ÎÉÙ»³¸©»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼òºè
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¤Ï»²²ÃÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë
¢£¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¡ÖÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª¼ò¤ÎÈÎÇä(2025Ç¯11·î1Æü¡Á)
¸©Æâ14¼òÂ¢¤¬ÎÁÍý¤È¼÷»Ê¤Ë¹ç¤¦ÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ê¡¢11·î¤ËÈ¯Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÉÙ»³¥Î¼ò¤È¼÷»Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º
¼ïÎà¡§14¼ïÎà
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê(ÀÇÊÌ)¡§720¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ1109±ß¡Á2132±ß)¡¢270¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ527±ß¡Á960±ß)
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÉÙ»³¥Î¼ò¤È¿©¡×¥·¥ê¡¼¥º
¼ïÎà¡§14¼ïÎà
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê(ÀÇÊÌ)¡§720¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ1195±ß¡Á1950±ß)¡¢270¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë(³Æ600±ß¡Á891±ß)
¢£Åß¤Ë¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡¢ÉÙ»³¤Î¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ
ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤Ï¡¢Î©»³Ï¢Êö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î»³¡¹¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤äÌ¾¿å¤ÎÍ¯¿å¤ò»Å¹þ¤ß¿å¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ä¸ÞÉ´ËüÀÐ¤Ê¤É¤Î¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢°û¤ßË°¤¤»¤º¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÎÁÍý¤È¤â¤è¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡£
Åß¤Ï¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¡È¿©Ãæ¼ò¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤â°ú¤Î©¤Äµ¨Àá¡£ÉÙ»³¤Î¼ò¤¬Ä¹¤¯¸©Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ò¤È¿©¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Åß¤ÎÉÙ»³´Ñ¸÷¤ò¡¢¼ò¤È¿©¤«¤é
Åß¤Ï´Ñ¸÷¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÉÙ»³¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¼ò¤È¿©¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©³°¤ä³¤³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤â¡¢Åß¤ÎÉÙ»³¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£