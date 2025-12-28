Ãæ¹ñ»ÍÀî¤Î·Ú¿©¤«¤éÅìµþ¤Î¿·Ä¬Î®¤Ø¡¢ËãíåÅò¤¬ÆüËÜ¤òÀÊ´¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖµÞÂ®ÅñÂÁ¤Î²ÄÇ½À¡×¤â»ØÅ¦
Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¶ñºà¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ü¹á¿É¥¹¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¿©¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤Î¡È½éÂÎ¸³¡É³È»¶
Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥êTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆËãíåÅò¤ò»î¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÕ»³Í®»Ò¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÅìµþ¡¦¾åÌî¤ÎËãíåÅòÅ¹¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×¤òË¬¤ì¡¢Å¹Æ¬¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÌîºÚ¤äÎäÅàÉÊ¡¢¥¿¥³¤Ê¤É½½¿ô¼ïÎà¤ò¼«¤éÁªÂò¡£1780±ß¤Ç2¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËãíåÅò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¤¬Ç»¸ü¤Ç¶ñºà¤¬¿·Á¯¡£¿©´¶¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö½µ2²ó¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×
¢£ ËãíåÅò¤Îµ¯¸»¤È¿Ê²½
ËãíåÅò¤ÏÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê³Ú»³»Ô¤Îµí²ÚÄÃ¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£19À¤µªËö¤«¤é20À¤µª½éÆ¬¡¢Ä¹¹¾¤ÎÁ¥Æ¬¤äµùÌ±¤¬Àî¤Î¿å¤ÇÌîºÚ¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢²ÖÜ¥¡Ê¤«¤·¤ç¤¦¡Ë¤äÅâ¿É»Ò¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶ÅÀ¤À¡£¤ä¤¬¤Æ»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢»ÍÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ú¿©¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤Î»ÍÀîÎÁÍý¥Ö¡¼¥à¤òµ¡¤ËÃæ¹ñÁ´¹ñ¤Ø³È»¶¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå¤Ë¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Ç¹ü¥¹¡¼¥×¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÈÅìËÌËãíåÅò¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¡ÖÄ¥Î¼ËãíåÅò¡×¡ÖÍÌ¹ñÊ¡ËãíåÅò¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯Å¸¤¬³¤³°Å¸³«¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÈÇ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º°û¿©¤Î¿·¤¿¤ÊÍ¢½Ð¥â¥Ç¥ë¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
ËãíåÅò¤Ï2010Ç¯¤´¤í¤«¤éÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ÇÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢¶áÇ¯¤Ï°ìÁØ¤ÎÄêÃå¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë24Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡¢¾åÌî¡¢¿·½É¤Ê¤É¤Ç¿·Å¹¤Î³«¶È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿©»ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Ï¸½ºß43Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÅ¹¤â·×²è¡£¹¹ð¤Ï»³¼êÀþ¼ÖÆâ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È°Û¹ñÉ÷Bµé¥°¥ë¥á¡É¤«¤é¡¢³°¿©»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×¡½Â¿ÍÍÀ¤È½÷ÀµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¼è¤ê¹þ¤ß¤Çº¹ÊÌ²½
¿ô¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¡·úÈ¯¤Î¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×¤¬ÆÃ¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï24Ç¯¤Ë¡ÖÃæ¹ñËãíåÅò½½Âç¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡¦·ò¹¯»Ö¸þ¡¦¼ã¼Ô¸þ¤±¡×¤ò´ú°õ¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï½÷À¤È¼ãÇ¯ÁØ¤À¡£¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×
¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×¤Ï¾å³¤¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÈÁÈ¤ß¡¢23Ç¯¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ØËÜ³Ê¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ë1¹æÅ¹¤ò³«¤¡¢¾åÌî¡¢À¾Àî¸ý¡¢²£ÉÍ¤Ø¤ÈÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Îµö²í雯¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ä¡¼¥¦¥§¥ó¡Ë»á¤ÏÅìµþºß½»¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ä´À°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¡¼¥×¤ÈËÉÙ¤Ê¶ñºà¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¤Ï¥È¥à¥ä¥à¤äº»Ãã¡¢¹áíå¤Ê¤É12¼ïÎà¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëËãíåÅò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¡×¤Èµö»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢80¼ïÎà°Ê¾å¤Î¶ñºà¤ò¾ïÈ÷¤·¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤äÅáºïÌÍ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤òÌµÎÁÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç½÷ÀµÒ¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£!
¢£ À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯
µö»á¤ÏËãíåÅò¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸úÎ¨À¤ÈºÆ¸½À¡×¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖÍ×¤Îµ»½Ñ¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢½ÏÎý¤ÎÀìÌçÎÁÍý¿Í¤ÏÉÔÍ×¡£¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤Ç¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¡¢²óÅ¾Î¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤ËÅ¬¤·¤¿³°¿©·ÁÂÖ¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£¡Ö¿Æ°¦ÅªËãíåÅò¡×
¤¿¤À¡¢ÀìÌç²È¤Î°ìÉô¤ÏµÞÂ®¤Ê¥Ö¡¼¥à¤¬¡ÖµÞÇ®¡¦µÞÎä¡×¤Ë½ª¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤ä´Ú¹ñ¥Á¥¥ó¤¬°ì»þ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åµÞÂ®¤Ë»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµö»á¤Ï¡¢¡ÖÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë¤Ï³Î¤«¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£Î©ÃÏ¤ä±¿±Ä¤ÎÌäÂê¤ÇÅ±Âà¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿É¤µÄ´À°¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹²þÁ±¤ò¿Ê¤á¡¢Æü¾ï¿©¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»Ô¾ì¿»Æ©¤â²ÄÇ½¤À¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÍÀî¤ÎÀîÊÕ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿1ÇÕ¤ÎÎÁÍý¤¬º£¡¢Åìµþ¤Î³¹³Ñ¤ÇÊ¸²½¤ÈÀ¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤°¸òÎ®ÇÞÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËãíåÅò¤Ï¤½¤Î¹á¤ê¤È¼Ò¸òÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÌ£³ÐÃÏ¿Þ¤òÀÅ¤«¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ê¼èºà/RR¡Ë