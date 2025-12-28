¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÅ¸Ë¾¡Û¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï22Ç¯¡õ23Ç¯À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÅÄß·Î÷¤¬ÉüÄ´¡¡VÃ£À®»þ¤ÈÆ±¤¸2¡¢3¶è¤Î¶¯¤µ¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ°ì¤¬·è¤Þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ in¤°¤ó¤Þ¡ÊÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡£·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î£·¶è´Ö100km¡Ë¡£2Ç¯Á°Í¥¾¡¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÅÄß·Î÷¡Ê25¡Ë¤¬ÉüÄ´¤·¡¢11·î¤Ë10000£íÆüËÜµÏ¿¡Ê27Ê¬05ÉÃ92¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ²ê¿á¡Ê24¡Ë¤È¶¯ÎÏ¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤ÎµÈµïÂçÏÂ¡Ê23¡Ë¡¢ÅòÀõ¿Î¡Ê24¡Ë¤Î2¿Í¤âÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡£ÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê32¡Ë¡¢À¾»³Íº²ð¡Ê31¡Ë¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¥³¥ó¥Ó¤â¡¢¸åÈ¾¶è´Ö¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤À¡£¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢2Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë2¶è¤È3¶è¤ÇÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÈÁö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½ ¡È²¦¼Ô¡É°°²½À®¤Ï³ëÀ¾½á¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦»³ËÜÊâÌ´¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÎëÌÚ²ê¿á¤é¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø
¢£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ê1·î1Æü¡Ë¤Î¶è´Ö¤Èµ÷Î¥¡¢Ãæ·Ñ½ê
1¶è 12.3km ·²ÇÏ¸©Ä£¡Á¹âºê»ÔÌò½ê
2¶è 21.9km ¹âºê»ÔÌò½ê¡Á°ËÀªºê»ÔÌò½ê
3¶è 15.3km °ËÀªºê»ÔÌò½ê¡Á»°É©ÅÅµ¡·²ÇÏ¹©¾ì
4¶è 7.6km »°É©ÅÅµ¡·²ÇÏ¹©¾ì¡ÁÂÀÅÄ»ÔÌò½ê
5¶è 15.9km ÂÀÅÄ»ÔÌò½ê¡Á¶ÍÀ¸»ÔÌò½ê
6¶è 11.4km ¶ÍÀ¸»ÔÌò½ê¡Á°ËÀªºê»ÔÀ¾µ×ÊÝÄ®
7¶è 15.6km °ËÀªºê»ÔÀ¾µ×ÊÝÄ®¡Á·²ÇÏ¸©Ä£
ÅÄß·¤¬Éü³è¤·¡¢ÎëÌÚ¤È¶ðÂçOB¶¯ÎÏ¥³¥ó¥Ó¤Ë
¸Î¾ã¡Êº¸¤Ò¤¶²¼¤Î¿À·Ð¾ã³²¡Ë¤Ç24Ç¯¤Ï1»î¹ç¤·¤«½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÄß·¤¬¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï5000£í3¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö5000£í¤òÁö¤ë´¶³Ð¤ò¼º¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¡×¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤âÎý½¬¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¡Ö1ËÜ¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤¿È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹10000£í¡Ê11·î22Æü¡Ë¤Ç¡¢27Ê¬31ÉÃ90¤È¼«¸ÊµÏ¿¤ËÌó9ÉÃ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤Ç¶ðÂç¤Î1³ØÇ¯¸åÇÚ¤ÎÎëÌÚ¤¬¡¢27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜµÏ¿¤ä26Ê¬Âæ¤â¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Á°²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯Âç²ñ¤Ï3¶è¤Ç¶è´Ö6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶è´Ö¾å°ÌÁª¼ê¤ÈÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥àº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¶è¤ÎÂÀÅÄÃÒ¼ù¡Ê28¡Ë¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¡¢2°Ì¥Á¡¼¥à¤È58ÉÃº¹¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ4¶è¤ËÃæ·Ñ¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î8Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÅÄß·¤Ï¹øÄË¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£5km²á¤®¤«¤éÄË¤ß¤¬½Ð¤ÆÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¶è´Ö6°Ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙÁö¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢6°Ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡£
º£¤Ï¥Ò¥¶²¼¤Î¿À·ÐÄË¤â¹øÄË¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬²¦»Ò¤ÇËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤êµ÷Î¥¤òÎý½¬¤ÇÆ§¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£10000£í¤è¤ê±ØÅÁ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¬²¦»Ò¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜµ¤¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿10000£í¡£¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈèÏ«¤¬È´¤±¤¿¤é¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥í¡¼¥É¤Ë¶¯¤¤ÅÄß·¤ÎÉü³è¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
µÈµïÂçÏÂ¤ÈÅòÀõ¿Î¤ÎÃæÂçOB2Ç¯ÌÜ¥³¥ó¥Ó¤âÃíÌÜ
µÈµï¤âÈ¬²¦»Ò¤Ç27Ê¬21ÉÃ45¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤ÏÌó15ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬ÅÄß·¤Ë¤ÏÌó10ÉÃÀèÃå¤·¤¿¡£2½µ´ÖÁ°¤ÎÃæÉô¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤Ç¤Ï3¶è¡Ê12.2km¡Ë¤Ç¶è´Ö6°Ì¡£¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤ËÇÔ¤ì¤¿°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¬²¦»Ò¤Ï±ØÅÁ¤Î2½µ´Ö¸å¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢27Ê¬30ÉÃ¤òÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÆ±´üÆþ¼Ò¤Î¡Ë²ê¿á¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤Ç¡¢º¹¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È´î¤Ù¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾¡Éé¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ï¡¢1¶è¤Ç¶è´Ö12°Ì¡£¶è´Ö¾Þ¤ÎÄ¹Åè¹¬Êõ¡Ê21¡¢°°²½À®¡Ë¤Ë13ÉÃº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£³ØÀ¸±ØÅÁ¤è¤ê½ªÈ×¤Þ¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£9km²á¤®¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤â¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç»îÁö¤¬¤Ç¤¤º¡Ö½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ïº£²ó¤â1¶è¤¬°ìÈÖ²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¶è¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬Íè¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
º£µ¨¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÅòÀõ¤ÎÌ¾Á°¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈµï¤È¤ÏÃæÂç¤Ç¤âÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢4Ç¯»þ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï4¶è¤Ç¶è´Ö3°Ì¡£Á°²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ï6¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
2·î¤Î±ä²¬À¾ÆüËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë2»þ´Ö09Ê¬43ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢2»þ´Ö7Ê¬Âæ¤òÁÀ¤Ã¤¿9·î¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï2»þ´Ö13Ê¬02ÉÃ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹10000£í¤Ï27Ê¬47ÉÃ89¤È¼«¸ÊµÏ¿¤ò20ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤·¤¿¡£ÃæÉô¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤Ç¤ÏºÇÄ¹¶è´Ö¤Î4¶è¡Ê15.5km¡Ë¤Ç¶è´Ö2°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤ÎÁª¼ê¤òÁ°È¾¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Îº´Æ£ÉÒ¿®Áí´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅòÀõ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥É¤Ë¶¯¤¯Ã±ÆÈÁö¤Ç¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¶è´Ö¸þ¤¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÉô¤Î4¶è¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±ØÅÁ¤ÏºÇ½é¤Ë¥¬¡¼¥ó¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÑ¤¨¤ëÁö¤ê¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÅòÀõ¤Îµ¯ÍÑ¶è´Ö¤Ï¸åÈ¾¤Î5¡Á7¶è¤¬ÍÎÏ¤À¤¬¡¢1¡Á3¶è¸õÊäÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ°È¾¶è´Öµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
2¶è¡õ3¶è¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¥È¥Ã¥×
2Ç¯Á°¤«¤é2¡¢3¡¢4¶è¤Î¶è´Öµ÷Î¥¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¶è¤¬ºÇÄ¹¶è´Ö¤Ë¡¢3¶è¤¬15.3km¤Èµ÷Î¥¤¬Áý¤·¤¿¡£1¶è¤È5¶è¤Ë¤â¶è´Ö¤ÎÆÃÀ¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¡¼¥¹µé¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢2¶è¤È3¶è¤Î2¶è´Ö¤Ë¥¨¡¼¥¹¡¢½à¥¨¡¼¥¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î2¶è´Ö¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï24Ç¯¡¢25Ç¯¤È¤â½Ð¾ìÁª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³3¶è½ªÎ»»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
-----------------------------------------------------------------------
24Ç¯¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö1»þ´Ö44Ê¬53ÉÃ¡ÊÂÀÅÄ1»þ´Ö01Ê¬40ÉÃ¡ÜÅÄß·43Ê¬13ÉÃ¡Ë
2°Ì¡¦°°²½À®1»þ´Ö45Ê¬43ÉÃ¡¢3°Ì¡¦Kao1»þ´Ö45Ê¬43ÉÃ
25Ç¯¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö1»þ´Ö45Ê¬11ÉÃ¡ÊÎëÌÚ1»þ´Ö02Ê¬03ÉÃ¡ÜÂÀÅÄ43Ê¬08ÉÃ¡Ë
2°Ì¡¦°°²½À®1»þ´Ö45Ê¬34ÉÃ¡¢3°Ì¡¦°ÂÀîÅÅµ¡1»þ´Ö46Ê¬07ÉÃ
-----------------------------------------------------------------------
ÂÀÅÄ¤¬¸Î¾ã¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó2¶è¤ÎÎëÌÚ¡¢2Ç¯Á°¤Ë3¶è¤ÎÅÄß·¤¬º£²ó¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡£ÅÄß·¤Ï¼«¿È¤Î½Ð¾ì¶è´Ö¤ò¡Ö2¶è¤«3¶è¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÄ¹¶è´Ö¤¬¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶ðÂçOB¥³¥ó¥Ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2¡¢3¶è¹ç·×¥¿¥¤¥à1°Ì¤ò½½Ê¬ÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬2¡¢3¶è¤¬¤³¤Î2¿Í¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£µÈµï¤Ï3¶è¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÅòÀõ¤âÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÁ°È¾¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1¡Á3¶èµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÅÄÃæ½¨¹¬¡Ê35¡Ë¤Î1¶è¤È¤¤¤¦°Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢À¾»³¤äÉþÉô¤â¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ºÇÄ¹¶è´Ö¤ä3¶è¤ò¶è´Ö¾å°Ì¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¡¢ÅÄß·¡¢µÈµï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾¶è´Ö¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¡ÖÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ëÇÛÃÖ¡×¡Ê·§ËÜ¹ä´ÆÆÄ¡Ë¤ò¤¹¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï3¶è½ªÎ»»þ¤Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
