¼é±Ò¤ÎÀ©»ß¿¶¤êÀÚ¤ê¼Ö¤ÇÆÍÇË¤« ²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì15¿Í»É½ý»ö·ï ¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¥·¥Õ¥È¸òÂå¤Î»þ´ÖÂÓÁÀ¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡·Ù»¡Æ°µ¡¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ë
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¿¯Æþ¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤±¤µÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç28ºÐ¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÄ¾Á°¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤Ç¹©¾ì¤ËÍè¤Æ¼é±Ò¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢·úÊª¤Î¼êÁ°¤Ç¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤«¤éÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¸á¸å4»þ¤´¤í¤ÏÆü¶Ð¤ÈÌë¶Ð¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¸òÂå¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
