¡Ú SUGIZO ¡Û¡¡ÍèÇ¯1·î9Æü¡¦12Æü¤Î¸ø±é¤ò½Ð±é¼Âà¡¡¡Ö12·î18Æü¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±SUGIZO¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦SUGIZO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö12·î18Æü¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡×SUGIZO¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SUGIZO¤µ¤ó¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼KOBELCOÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø¡Ö±Û¶ ÂèÆó¾Ï ¡ÁBORDER CROSSING¡§Chapter 2¡Á ÀÐÅÄÁÈ ¡ß SUGIZO¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢12·î18Æü¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±SUGIZO¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸ø±éÆâÍÆ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀÐÅÄÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤È¤Ê¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¾ÈÌÀ¡¦²»¶ÁÅù¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUGIZO¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢12·î18Æü¤Î¿¼Ìë¡¢SUGIZO¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯Æâ¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ä´ü¤ä¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SUGIZO¤µ¤óËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢12·î18Æü¤Î¿¼Ìë¡¢ËÍ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï²¿¤è¤ê¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Î°ÂÈÝ¤ò¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¡Öº£¸å¤â¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
