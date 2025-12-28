¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏKing¡õPrince¡Ö²æ¡¹¤¬°ìÈ¯ÌÜ¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢3Ç¯6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing¡õPrince¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡2¿ÍÂÎÀ©¸å¤Ç¤Ï¡¢½é¹ÈÇò¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ×¡¹¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡È¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Èº£Ç¯¤â¹ÈÇò»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬°ìÈ¯ÌÜ¡£¥¥ó¥×¥ê¤«¤é¹ÈÇò¥ê¥Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£3Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤È¤¤¤¦¤«¡£1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¤Î³¨¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤Ä¤¤¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤âÀ¨¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¹ÈÇò¤âÀ¨¤¯ºÇ¹â¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£À¤¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£±ÊÀ¥¤â¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£King¡õPrince¤Ï23Ç¯5·î¤Ë2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤Ï2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£